De cuánto es la fortuna de Jerry Seinfeld, uno de los comediantes más ricos del mundo

Su carrera combinó espectáculos, televisión y acuerdos comerciales que transformaron un éxito de los años 90 en una fuente de ingresos multimillonaria.

A más de 25 años del final de su serie más famosa, su nombre sigue siendo sinónimo de éxito en el mundo del espectáculo.

Jerry Seinfeld construyó una carrera que excede ampliamente el mundo del stand up. A lo largo de más de cuatro décadas pasó de actuar en pequeños clubes de Nueva York a convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense y en uno de los humoristas con mayor patrimonio del planeta.

Buena parte de esa riqueza tiene un origen muy claro: la histórica serie Seinfeld . Sin embargo, sus ingresos también provienen de giras, especiales de comedia, contratos con plataformas de streaming y un esquema de regalías que sigue generando millones de dólares cada año.

Jerry Seinfeld nació el 29 de abril de 1954 en Brooklyn, Nueva York. Después de graduarse en Queens College comenzó a presentarse en pequeños escenarios de stand up durante la década de 1970, donde fue desarrollando un estilo basado en las situaciones cotidianas y las observaciones sobre la vida diaria.

Jerry Seinfeld construyó una carrera que trascendió el stand up y lo convirtió en una referencia de la televisión estadounidense.

Su gran salto llegó gracias a sus apariciones en programas televisivos, especialmente en The Tonight Show, que le dieron una enorme visibilidad dentro del circuito humorístico estadounidense . Esa combinación entre una voz propia y una presencia cada vez más frecuente en televisión terminó abriendo la puerta al proyecto que marcaría su carrera.

Junto con Larry David creó una sitcom inicialmente llamada The Seinfeld Chronicles , que luego pasó a conocerse simplemente como Seinfeld. Aunque sus primeros episodios tuvieron una recepción moderada, la serie terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural y en una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión .

El humorista mantiene un lugar privilegiado entre las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Instagram Jerry Seinfeld

La creación de Seinfeld y los millonarios contratos por temporada

El crecimiento del programa también quedó reflejado en el salario de su protagonista. Durante la primera temporada, compuesta por apenas cinco episodios, Jerry Seinfeld cobró u$s20.000 por capítulo, lo que representó u$s100.000 en total.

Para la segunda y tercera temporada, su remuneración subió a u$s40.000 por episodio, acumulando u$s1,4 millones. Más adelante, entre las temporadas cuatro y seis, pasó a ganar u$s100.000 por capítulo, con ingresos cercanos a u$s7 millones durante ese período.

El verdadero salto llegó en las temporadas siete y ocho, cuando recibió u$s500.000 por episodio, cifra que elevó su salario total a u$s23 millones. Finalmente, en la novena temporada hizo historia al transformarse en el primer actor de televisión en cobrar un millón de dólares por episodio, alcanzando u$s24 millones solamente en esa última entrega. Sumando toda la serie, obtuvo alrededor de u$s60 millones en salarios.

Cuando NBC buscó extender el éxito con una décima temporada, la cadena presentó una propuesta extraordinaria: u$s5 millones por episodio. El acuerdo habría significado alrededor de u$s100 millones. Pese a semejante oferta, Seinfeld decidió cerrar la historia en su punto más alto y rechazó el contrato.

Su trayectoria combina décadas de éxito frente al público con decisiones que marcaron un antes y un después en la TV. Instagram Jerry Seinfeld

Ganancias por regalías y sindicación

Si los salarios ya eran impactantes, las regalías terminaron siendo todavía más lucrativas. Jerry Seinfeld y Larry David comenzaron con el 7,5% de participación sobre los beneficios posteriores de la serie. Durante las renegociaciones con NBC lograron elevar ese porcentaje hasta 15% cada uno, una decisión que cambiaría para siempre sus finanzas.

Cuando Seinfeld ingresó al mercado de la sindicación en 1998, la operación generó u$s1.700 millones, lo que dejó aproximadamente u$s255 millones para cada uno de sus creadores. A medida que pasaron los años, las reposiciones internacionales, las ventas en DVD, el merchandising y las nuevas licencias continuaron multiplicando esos ingresos.

Los contratos con plataformas de streaming también representaron un negocio enorme. En 2015, Hulu pagó u$s180 millones por los derechos de la serie, una operación que le habría significado a Seinfeld alrededor de u$s27 millones. Más tarde, en 2019, Netflix adquirió los derechos globales por u$s500 millones, con una ganancia estimada para el comediante de u$s75 millones.

Entre salarios, regalías, merchandising, ventas de DVD y acuerdos de distribución, Jerry Seinfeld habría obtenido alrededor de u$s800 millones gracias a la franquicia. Además, suele percibir casi u$s50 millones al año por regalías y otros ingresos vinculados a la explotación comercial de la serie.

El patrimonio de Jerry Seinfeld

El patrimonio de Jerry Seinfeld en u$s900 millones, impulsado por la combinación de sus ingresos televisivos, sus espectáculos de stand up, proyectos para plataformas de streaming, inversiones inmobiliarias y una reconocida colección de automóviles de lujo.

En una industria donde muchos éxitos pierden valor con el tiempo, su sitcom continúa vendiéndose alrededor del mundo y sosteniendo un flujo económico que muy pocos programas de televisión lograron alcanzar.