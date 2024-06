Copa América 2024: Bonda lanza un prode para los colaboradores de empresas

Hoy en día, los juegos online de pronósticos deportivos se utilizan muchísimo en el ámbito corporativo como método motivacional, para fidelizar a sus colaboradores y mejorar el clima laboral. Esta tendencia conocida como gamificación inserta distintos juegos en ámbitos donde no es habitual (como el trabajo) para motivar a los miembros o clientes de las organizaciones a través de una experiencia positiva y divertida.

El estudio “Playing for keeps: CRM Gamification Encourages User Adoption”, arroja que las compañías que implementan gamificación aumentan sus ingresos en un 8.5%, en comparación con aquellas que no la suman a sus operaciones y que solo aumentan sus ingresos 4.4%. Esto demuestra que los usuarios responden positivamente a la gamificación y esto resulta particularmente relevante para sus empleadores o proveedores.

¿Cómo funciona la plataforma de la Copa América 2024?

Si las empresas optan por Bonda como aliado para la gamificación, esta Copa América 2024, cada participante podrá participar del juego por medio de la plataforma con su usuario.

¿Cómo lo hace? Cada compañía cuenta con una plataforma de pronósticos con un diseño 100% personalizado, dominio propio, colores y logo de la compañía. De esta manera el “beneficio” del Prode llega como iniciativa de la firma, pero desarrollada por Bonda.

A través de la predicción de resultados de los partidos, los usuarios van acumulando puntos y al final de la competencia se conocerá el o los ganadores, quienes recibirán los premios que la empresa defina.

Incluso, Bonda cuenta con un catálogo de Puntos, donde las empresas podrán obsequiar puntos canjeables por más de 200 Gift Cards y experiencias en diferentes categorías como premio.

“Nuestro juego online de pronósticos es la respuesta frente a la búsqueda de nuevas estrategias de fidelización para colaboradores y clientes, siendo una opción rápida, económica y eficiente, y una gran actividad para potenciar la motivación y mejorar el engagement”, explica Brian Klahr, Co-Founder de Bonda.

