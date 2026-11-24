Mientras el turismo internacional en la Argentina acumula diez años de estancamiento, y los alojamientos turísticos ilegales capturan la mitad del mercado, Amérian, la primera cadena hotelera del país, crece y sostiene su expansión nacional. La clave: pasar de la mera espera del huésped a un modelo de eficiencia operativa: precisión analítica, digitalización y economías de escala.

El sector hotelero argentino atraviesa nuevamente uno de los escenarios más complejos de la historia exacerbado por los problemas estructurales irresueltos. No se trata solo de la inestabilidad macroeconómica actual, sino de un estancamiento estructural que erosiona la rentabilidad de las empresas formales.

Según datos del IERAL (Fundación Mediterránea), la llegada de turistas extranjeros permanece clavada en su promedio histórico de 5,7 millones anuales. El contraste regional es tajante: en los últimos 20 años, mientras la Argentina creció a una tasa del 3% anual en turismo receptivo, el bloque de Chile, Perú y Colombia lo hizo al 7%. En 2004, la Argentina recibía un volumen equivalente al de esos tres países juntos; para 2024, nuestros vecinos multiplicaron sus arribos por 3,8 (15,1 millones en conjunto), mientras que el país apenas alcanzó los 6,2 millones.

Esta presión se agrava con el déficit de la balanza turística (en agosto de 2026 salieron 219,2 mil argentinos más que los extranjeros que ingresaron al país, con picos de saldo negativo de hasta 1,3 millones en verano) y la pérdida de conectividad, evidenciada en una caída del -12,07% interanual en los vuelos de cabotaje en agosto 2026. “El argentino es naturalmente emisivo”, destaca Amengual.

Respecto de la oferta informal, el presidente de Amérian enfatiza la desigualdad en las condiciones competitivas: “La hotelería enfrenta una carga impositiva y burocrática cada vez mayor, mientras que la informalidad opera con menores costos y sin controles. Esta situación genera una profunda desigualdad competitiva, no solo por los impuestos que pagamos y otros evitan, sino también por los costos ocultos que implica cumplir con una estructura de fiscalización cada vez más grande”.

Cinco pilares para crecer a contracorriente

En un mercado de márgenes oprimidos por la presión fiscal, la supervivencia ya no depende del volumen masivo de la demanda, sino del rigor en la gestión interna. Amérian Hoteles —con 24 propiedades en el país y Uruguay y más de 30 años de experiencia— ha logrado desmarcarse de la crisis sectorial implementando un modelo de eficiencia de cinco pilares:

Revenue Management y precios dinámicos: Reemplazando la intuición por análisis de datos en tiempo real, la cadena ajusta tarifas y disponibilidad según el canal más eficiente. Efecto: Un incremento cercano al 40% en las ventas de los hoteles que aplicaron esta herramienta.

¨La gestión basada en herramientas digitales con IA para la predicción y gestión de tarifas, nos ha permitido aumentar la facturación interanual, con incrementos que rondan el 25% en promedio y alcanzando incluso aumentos interanuales del 60%. Con estos números hemos superado ampliamente el IPC y hemos podido recuperar al menos una pequeña parte del margen operativo¨, señala Amengual.

Digitalización y eficiencia para el huésped: Soluciones como el check-in digital eliminan la burocracia, acortan tiempos de espera y liberan horas operativas del personal para convertirlas en atención personalizada.

Soluciones como el check-in digital eliminan la burocracia, acortan tiempos de espera y liberan horas operativas del personal para convertirlas en atención personalizada. Economías de escala y compras colaborativas: Centralizando las negociaciones de sus 23 hoteles e importando insumos de manera directa, Amérian amortiguó el alza de costos fijos. Efecto: Un ahorro del 28% en los costos operativos principales de la red.

Centralizando las negociaciones de sus 23 hoteles e importando insumos de manera directa, Amérian amortiguó el alza de costos fijos. Efecto: Un ahorro del 28% en los costos operativos principales de la red. Inteligencia en Recursos Humanos y control de fugas: La trazabilidad estadística de tareas permitió predecir la demanda real, reduciendo un 15% la contratación de personal eventual. A su vez, la digitalización del seguimiento de consumos recortó las pérdidas por minibares en más de un 60%, impactando en un +11% directo sobre el margen neto de ganancia de la unidad.

La trazabilidad estadística de tareas permitió predecir la demanda real, reduciendo un 15% la contratación de personal eventual. A su vez, la digitalización del seguimiento de consumos recortó las pérdidas por minibares en más de un 60%, impactando en un +11% directo sobre el margen neto de ganancia de la unidad. Alianzas estratégicas e identidad: Fortalecimiento de la propuesta boutique (Singular Collection) y acuerdos con firmas de movilidad como Hertz, bajo una estrategia de pruebas piloto que se estandarizan rápidamente en toda la red.

El enfoque que logró desafiar al contexto

La coyuntura demuestra que esperar pasivamente la llegada de clientes es una estrategia obsoleta frente al avance de la informalidad y los giros macroeconómicos.

Durante el 1º Encuentro de Accionistas de Amérian Hoteles, evento que reunió a los socios e inversores de sus 24 propiedades, se repasaron los resultados de gestión, se analizó el panorama económico y se definieron las líneas de expansión y desarrollo tecnológico de la cadena.

El caso de Amérian evidencia que la escala, la digitalización y el rigor en el control de costos son las herramientas indispensables para transformar los problemas estructurales del país, más una coyuntura increíblemente desfavorable, en una oportunidad de consolidación y liderazgo nacional: “Nuestra experiencia se nutre a base de prueba y error, e incorporación de los casos de éxito en procedimientos de la cadena”, asegura Amengual.

Más allá de las dificultades que impone la coyuntura, la hotelería argentina ofrece oportunidades de desarrollo con una perspectiva de mediano y largo plazo. El país cuenta con atractivos naturales, culturales y gastronómicos de enorme valor, capaces de posicionarlo entre los destinos más atractivos de la región y del mundo. Capitalizar ese potencial requiere inversiones sostenidas y una gestión profesional, eficiente y adaptable a los cambios del mercado. La experiencia de Amérian demuestra que, aun en escenarios desafiantes, una estrategia basada en la escala, la innovación y la eficiencia operativa permite sostener el crecimiento y prepararse para aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo futuro del turismo argentino.