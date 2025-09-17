Pasó de la pobreza a los millones, pero ya no le queda un solo dólar en su cuenta: la historia de Mike Lindell

Tuvo un ascenso inspirador, acumulando millones en el proceso, pero los errores y política lo llevaron a perderlo todo.

Mike Lindell es un empresario estadounidense, conocido por ser fundador y CEO de MyPillow , empresa dedicada a la fabricación de almohadas que logró vender millones durante años . Se volvió también una figura pública controversial al alinearse con Donald Trump y participó de una gran polémica después de las elecciones de 2020, lo que le trajo fama y sanciones legales.

Su situación actual dista mucho de aquellos días de éxito. Según reportes recientes, Lindell ha declarado ante un juez que está en bancarrota , que no tiene dinero, que "ya no le queda ni un solo dólar", y que todos sus bienes están en proceso de liquidación.

Mike Lindell nació el 28 de junio de 1961 en Mankato, Minnesota. Desde joven experimentó dificultades, incluyendo adicción al juego, al alcohol y a drogas como la cocaína y el crack. Estos obstáculos marcaron su adolescencia y adultez temprana, llegando a periodos muy oscuros.

Aunque abandonó la universidad pocos meses después de iniciar, Lindell comenzó a emprender en negocios chicos como bares, restaurantes y hasta limpieza de alfombras . Fue en 2005 cuando ideó su almohada MyPillow , con diseño propio, y empezó a comercializarla modestamente, hasta que el producto tomó impulso con infomerciales y su venta en cadenas importantes de venta.

MyPillow generaba más de 100 millones de dólares al año en ingresos brutos, y la fortuna personal de Lindell se estimaba entre 100 y 300 millones de dólares.

Sin un solo dólar en su cuenta: la caída de Lindell

El declive comenzó cuando Lindell se vio envuelto en controversias tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Sus afirmaciones de fraude electoral lo llevaron ser demandado por empresas como Smartmatic y Dominion por difamación, además de generar sanciones judiciales y considerables gastos legales. Muchos de sus socios comerciales le retiraron su apoyo: grandes tiendas dejaron de vender MyPillow, lo que provocó una caída drástica en los ingresos.

En 2025, Lindell se presentó ante un juez por su incapacidad para pagar una multa ordenada respecto de Smartmatic, aseguró que "se encuentra en ruinas, no tiene dinero, que nadie le presta ya, y que ha perdido prácticamente todo". Declaró que le quedan dos casas y una camioneta, que también están siendo liquidadas.