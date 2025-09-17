Los referentes de las criptomonedas que buscan crear un nuevo país con millones financiados

El mundo de las criptomonedas mueve millones de dólares, pero hay ideas aún más ambiciosas que las ganancias entre los que las manejan.

Las criptomonedas suelen usarse con la ilusión de que sus poseedores generen millones de dólares con los distintos tipos de transacciones que la caracterizan. Pero así como es un mundo relativamente nuevo, siempre da lugar a ideas que llaman y mucho la atención.

Balaji Srinivasan , ex ejecutivo tecnológico, lidera un proyecto innovador. Su visión promete redefinir cómo se organiza una comunidad, atrayendo a inversores y curiosos por igual en el escenario actual.

Balaji Srinivasan, quien alguna vez lideró Coinbase , tiene un gran sueño: crear un país nuevo con millones recaudados por crowdfunding, un método donde mucha gente aporta pequeñas sumas. En 2025, eligió Malaysia’s Forest City , un lugar casi desierto, como punto de partida.

Quiere que esta ciudad sea un hogar para traders , personas que compran y venden criptomonedas para ganar dinero, ofreciéndoles pocas reglas y bajos impuestos . Usa blockchain, un sistema que guarda todas las transacciones de forma segura, como un libro digital que nadie puede cambiar.

Esto atrae a quienes buscan libertad financiera, pero también genera dudas. Muchos se preguntan si una sociedad sin un gobierno clásico puede funcionar, especialmente porque depende de inversores que creen en la idea y aportan millones para construir casas, calles y servicios desde cero.

Srinivasan imagina una comunidad donde las criptomonedas paguen todo, desde comida hasta alquiler, con un estilo de vida diferente. Sin embargo, el proyecto enfrenta retos: necesita convencer a más gente, asegurar el dinero y probar que puede sostenerse, lo que lo mantiene en un equilibrio entre esperanza y escepticismo.