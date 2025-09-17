De cuánto es la fortuna de Lin Manuel Miranda, el creador del famoso musical Hamilton







Es una de las figuras más importantes de Broadway hoy en día, no solo por sus participaciones en el cine y el teatro, sino también por sus producciones propias.

Lin Manuel Miranda logrónrecaudar una gran fortuna gracias a sus producciones originales.

Lin Manuel Miranda es considerado un revolucionario en el mundo de los espectáculos de Broadway, gracias a la fusión del hip-hop con el teatro musical en sus producciones. Es mayormente reconocido por la creación del musical Hamilton, en el que se relata la vida y obra de uno de los padres de Estados Unidos, Alexander Hamilton.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hace algunos días, Miranda y sus ex compañeros del montaje original de este fenómeno anunciaron que la versión grabada del espectáculo llegará a los cines de Latinoamérica pronto para celebrar los 10 años del show en los escenarios. En el caso de Argentina, ésta se estrenará el próximo jueves 25 de septiembre.

Carrera de Lin Manuel Miranda Lin Manuel Miranda Hamilton

Lin Manuel Miranda nació en Nueva York, pero creció en una familia puertorriqueña, por lo que mantiene una enorme conexión con el país. Desde sus años en la escuela secundaria desarrolló una enorme pasión por el teatro musical, por lo que cuando cursaba la universidad escribió el primer borrador de su primer espectáculo propio, “In The Heights”.

Luego de años de lucha y ediciones, el musical vio la luz en 2008. El actor interpretó al personaje principal, Usnavy, con el que recibió varios reconocimientos, entre estos 13 premios Tony. Durante los años siguientes participó en distintas series y películas, pero su proyecto definitivo fue Hamilton, estrenado en 2015.

Por otra parte, el compositor también comenzó a obtener varias colaboraciones con Disney, ya que produjo las canciones de varias de sus películas. Entre ellas destacan Moana, estrenada en 2014, "Star Wars: El Despertar de la Fuerza", y su más reciente colaboración, “Encanto”. Patrimonio neto de Lin Manuel Miranda Hamilton Musical.jpg Gracias a sus espectáculos y su trayectoria, hoy en día Lin Manuel Miranda cuenta con una fortuna de 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Por otro lado, Hamilton recaudó más de 1500 millones de dólares desde su estreno, entre las producciones en Broadway, las internacionales y las giras. De este total, Miranda solo recibe el 7% en Broadway y el 8,5% de otros países.

Temas Millones