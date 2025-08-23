Creó una plataforma para optimizar los residuos en su país y ganó millones: quién es Abhay Deshpande







Descubrí cómo este ingeniero podría haber encontrado una solución a la crisis de desechos en su país natal, India.

Abhay Deshpande desarrollo Recykal con el objetiv de frenar la crisis de residuos en India.

La gestión de residuos en la India es un gran conflicto para el país, ya que en sus ciudades se generan alrededor de 100,000 toneladas de residuos sólidos por día. Sin embargo, el empresario Abhay Deshpande encontró una solución a este problema y creó la plataforma digital Recykal, que incentiva a sus usuarios a reciclar sus desechos y ganó millones de dólares gracias a ella.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Deshpande es considerado un emprendedor serial, ya que opina que el emprendimiento es una carrera de largo aliento, no de velocidad. “Lo importante no es tener una idea brillante de la nada, sino persistir, aprender de los errores y encontrar un problema real por resolver”, afirmó el ingeniero en una entrevista.

Quién es Abhay Deshpande, el creador de Recykal Abhay Deshpande Abhay Deshpande nació en Maharashtra, India. Estudió Ingeniería en Ciencias de la Computación y creó dos empresas de e-commerce, llamadas Malamall.com, que fue una de las primeras plataformas de este tipo en su país, y MartJack, que ayudaba a gestionar tiendas físicas.

Sin embargo, cuando vendió esta última plataforma, decidió enfocarse en el cuidado del medioambiente. Debido a la crisis de residuos en India, fundó la plataforma Recykal, con la que ganó millones de dólares. Gracias a esta plataforma, fue galardonado como “Ecopreneur of the Year” en los Economic Times Entrepreneur Awards, organizados en marzo de este año.

Cómo funciona Recykal, la plataforma digital de Abhay Deshpande reciclaje La misión principal de Recykal es la creación de una economía circular autosostenible en la India. Esta plataforma permite a sus usuarios comercializar sus desechos y conectar con recicladores para darles un nuevo uso.

Gracias a esto, la compañía logró reciclar más de 200.000 toneladas de residuos para el 2021.

Temas Millones