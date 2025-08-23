Alfredo Menem apuntó contra sus primos Martín y Lule: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno"

Lo dijo el ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, en relación con el pago de coimas a la Secretaria Karina Milei. Y agregó que el círculo del Presidente tiene "intereses de pocos".

El ministro de Desarrollo de La Rioja , Alfredo Menem , estimó este viernes que sus primos Eduardo "Lule" y Martín Menem , pueden estar "metidos" en los hechos de corrupción que vinculan al Presidente de la Nación y a su hermana, la secretaria Karina Milei , por el pago de coimas.

En declaraciones radiales, el funcionario amplió: "Para nosotros acá, en La Rioja, este tipo de situaciones no es novedad . El gobernador Quintela, ha sido el primero (...) en contra de los atropellos y del manejo que está llevando adelante el Gobierno,en contra de los intereses de los argentinos".

"En ese sentido, este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana, representan eso: intereses de pocos . Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", agregó.

El funcionario buscó diferenciarse de sus primos libertarios al sostener que sintió " obviamente vergüenza, impotencia " ante el caso de las coimas a partir del despido del funcionario Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

"En todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno ", expresó. En esa línea, sumó que ellos "solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia".

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem "Este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana, representan eso: intereses de pocos", apuntó el MInistro.

Desde la provincia de origen de la familia, Alfredo reclamó: "Martín fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo (...) y está haciendo videos desde la comodidad de su despacho y en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones".

"La gente se está desencantando de La Libertad Avanza, pero todavía necesitamos que el peronismo sea opción, que las bases y los dirigentes sigamos teniendo la autocrítica necesaria para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027", subrayó el funcionario de Ricardo Quintela.

Nuevo audio filtrado de Diego Spagnuolo involucra a Karina Milei: "Todo para ellos"

En medio de la investigación judicial por el presunto pedido de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, se conoció un nuevo audio de Diego Spagnuolo refiriéndose a la hermana del Presidente de la Nación y Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. "El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele...", advirtió.

"Yo realmente no lo entiendo", se lo escuchó decir al exfuncionario, quien aseguró que "no es que dijeron: 'Bueno, muchachos, vía libre. Arranquen'. No, todo para ellos". "¿Qué conocimiento tiene Karina para manejar todo esto que está manejando?", se preguntó, en un audio transmitido por C5N.

Este viernes por la tarde, Karina Milei se encuentra en la ciudad de Rosario acompañando al Presidente de la Nación en su presentación en la Bolsa de Comercio. Antes de que inicien su viaje, se vio ingresar a la Casa Rosada a Francisco Onetto, abogado de los Milei en el marco de la investigación nacional por la causa $LIBRA.