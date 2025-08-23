Aprovecha hasta la última gota: el invento que te hará dejar de malgastar productos







Con este increíble e innovador invento vas a poder dejar de preocuparte por no usar la totalidad del producto.

No más desperdicios indeseados.

Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollaron un producto innovador que enamoró a millones y terminará con los desperdicios de productos. ¿Cuántas veces te molestó sentir que no usaste la totalidad del shampoo, crema de enjuague o pasta dental? Este invento hará que se aproveche hasta la última gota.

Es normal que cuando consumimos productos como ketchup, mayonesa, o en general cualquier solución blanda en envase plástico desperdiciemos la última parte, pero los científicos desarrollaron un material que reviste por dentro los envases permitiendo que el producto no se adhiera en absoluto y salga en su totalidad.

LiquiGlide El invento que evitará los desperdicios de cualquier producto. Eco Inventos Qué es y cómo funciona el LiquiGlide El sistema es bastante simple, se llama LiquiGlide y consiste en un revestimiento interior resbaloso que hace que los productos no puedan adherirse al plástico del envase, por lo que puede salir sin problemas. Este innovador invento ganó un premio del MIT y desde entonces los creadores trabajaron para crear un startup para desarrollar y comercializar este revestimiento.

Embed - LiquiGlide: Nonstick coatings leave zero waste behind Sus primeros clientes fueron el fabricante noruego Orkla especializado en salsas que distribuye por Europa, y la norteamericana Elmer. Orkla los usará en sus envases de mayonesa, pero los creadores aseguran que no son solamente los rubros gastronómicos los que podrán beneficiarse con este invento que hará ahorrar millones a todos.

También tienen planeado desarrollar productos para tuberías por las que pasen aceite o gases.

