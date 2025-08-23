De subir canciones a YouTube a ser uno de los artistas más millonarios del mundo: de cuánto es la fortuna del vocalista de The Weeknd

Después de más de una década de haber debutado como cantante, el vocalista de The Weeknd logró amasar una gran fortuna.

La vida y carrera del vocalista de The Weeknd que lo llevó al éxito financiero.

The weeknd es en la actualidad uno de los artistas más populares de la música pop. Sus canciones rondan en un espectro musical que va desde el R&B y el Soul hasta electrónica. El cantante de Save your tears supo trazar su camino hacia el éxito y así como hoy su fortuna es superior a los 200 millones de dólares.

Cuenta con seis álbumes que se ubicaron en el top en sus respectivos momentos y dejaron una huella en la industria musical, alcanzando récords en ventas y reproducciones.

Abel Makkonen Tesfaye nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá. Su padres son Samra Tesfaye y Makkonen Tesfaye, dos inmigrantes originarios de Etiopia que huyeron de su país en 1970. Abel fue criado principalmente por su madre y su abuela, ya que su padre los abandonó cuando él era muy joven.

Su niñez y adolescencia estuvo marcada por el consumo de sustancias : desde los 11 años fumaba marihuana y confesó haber consumido otros tipos de drogas.

A los 18, Abel dejo la escuela por ser " problemático ", así que inició una nueva vida con sus amigos en un departamento independiente. Vio crecer su interés por la música cuando se hizo dueño de algunos bares de su barrio. Es por este contexto que pudo tener una cercanía inicial con productores.

Desde ese momento, comenzó a componer y a experimentar con distintos géneros musicales. Al inicio de su carrera formó parte de un dúo llamado "Bullez N' Nerdx" y también se unió a un grupo de productores que recibían el nombre de The noise.

Fue en 2009 que se animó y comenzó a publicar su música en YouTube de forma anónima, bajo un usuario llamado XO. Cuando sus videos comenzaron a juntar visitar, Drake escribió sobre él en su blog. Su primer sencillo autoproducido llegaría en 2011 bajo el nombre de House of Ballons.

Se animó a hace una gira por Toronto, pero como no contaba con mucho material sus presentaciones duraban 20 minutos. Fue en esta época en la que tuvo su primer acercamiento oficial con Drake y fue telonero del rapero, ocasión en la que por primera vez a aparecería su nombre artístico The Weeknd.

Ese mismo año lanzó otros dos sencillos Thursday, y Echoes of Silence. Estos tres primeros mixtapes formarían parte de su álbum Trilogy cuando firmó contrato con la disquera Republic Records. Después llegó oficialmente su primer álbum, Kiss Land, que vio la luz en 2013.

Desde su debut, no hubo lanzamiento que pase desapercibido. Entre los álbumes más reconocidos están Beauty behind the Madness (2015), Starboy (2016), My dear Melancholy (2018), After Hours (2020), y Dawn FM (2022).

Durante su carrera ganó muchos premios, incluidos Grammys, Billboard music Awards, American Music Awards, y Juno Awards. incluso fue nominado al Oscar por su canción Earned it, parte del soundtrack oficial de 50 sombras de Grey.

El patrimonio neto de The Weeknd

Abel Tesfaye tiene una fortuna que asciende a los 300 millones de dólares según Celebrity Net Worth. Esta cifra es resultado de una carrera marcada por el éxito.

Además, supo cómo hacer crecer sus riquezas, ya que aprendió a invertir su dinero en propiedades de lujo con la filosofía de que hay que lograr que el dinero trabaje para uno.

Es de público conocimiento que The Weeknd es uno de los artistas mejores pagos de la industria ya que sus ganancias en un año rondan los 60 millones de dólares.