¿Cuáles son las 40 mejores pymes para trabajar en Argentina?

Great Place to Work, la autoridad mundial en cultura organizacional, dio a conocer el jueves 22 de junio el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Pymes en Argentina 2023 , que se elaboró gracias a la participación de 100 empresas, de las cuales respondieron la encuesta 2582 colaboradores.

La lista de las 15 mejores se completa con: Pagos 360, Horizon Consulting & Innovation, Mikroways, Crecer SGR, Pharmware, Start Group, Claims Services by SSPV S.A, Daltosur, Etil Company, Martínez Wehbe & Asoc. y LFS - Laiun, Fernandez Sabella & Smudt.

Para participar en el ranking, las empresas deben contar con una dotación de entre 10 y 50 empleados y ser de capitales nacionales. Los empleados de dichas empresas respondieron 60 preguntas de la encuesta que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All.