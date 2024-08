Cuáles son las mejores empresas para trabajar en América Latina

Se conoció el ranking de los mejores lugares para trabajar en América Latina de Great Place to Work (GPTW), una de las evaluaciones más completas del entorno laboral en la región. Este año, el primer puesto fue para la firma de logística DHL Express y el segundo lugar para la empresa de Delivery PedidosYa.

El informe utilizó un enfoque cualitativo que examinó aspectos como confianza, innovación, camaradería, equidad, inclusión, desarrollo profesional, reconocimiento y liderazgo. A partir del análisis, se evaluó que una empresa no sólo sea un excelente lugar para trabajar en términos generales, sino que verdaderamente se trate de un “Great Place to Work For All”.