De alcanzapelotas a figura del deporte: cómo Roger Federer se convirtió en el primer multimillonario del tenis

Con un talento inigualable dentro de las canchas, el suizo también logró generar miles de millones fuera de ellas.

El tenista generó millones con los títulos obtenidos, pero también ganó gran parte de su fortuna fuera de las canchas.

Roger Federer pasó de recoger pelotas en Basilea a dominar el tenis con talento único. Con 20 títulos de Grand Slam , construyó una riqueza histórica. Su ascenso generó millones y elevó el deporte , combinando maestría en la cancha con decisiones astutas en el mundo comercial global.

El suizo conquistó al mundo con elegancia y carisma inigualables. Su habilidad para atraer marcas y gestionar inversiones marcó una diferencia. La trayectoria del tenista muestra cómo un atleta excepcional transforma victorias deportivas en un legado financiero y cultural que perdura en el escenario mundial.

Cautivó millones con su nivel en las canchas, pero logró forjar una fortuna mucho más grande fuera de ellas.

Roger Federer, nacido en 1981 en Basilea, fue alcanza pelotas en torneos locales antes de debutar como profesional en 1998. Ganó su primer Wimbledon en 2003 y acumuló 20 títulos de Grand Slam, incluyendo ocho Wimbledon, sumando 130.6 millones de dólares en premios.

El tenista firmó contratos con Rolex, Mercedes-Benz y Credit Suisse , pero su mayor acierto fue dejar Nike en 2018 por un acuerdo de 300 millones de dólares con Uniqlo por diez años. Su estilo y carisma lo convirtieron en un imán para patrocinadores globales.

En 2019, invirtió en On, una marca suiza de ropa deportiva. Su 3% de participación, valorada en 500 millones tras la salida a bolsa de On en 2021, superó sus ganancias en torneos. Cofundar Team8, una agencia deportiva, también amplió su riqueza.

Miles de millones: el patrimonio de Roger Federer

El patrimonio de Roger Federer alcanza 1.3 mil millones de dólares en 2025, según Bloomberg, siendo el primer tenista multimillonario. Su inversión en On, valorada en 500 millones, y el contrato con Uniqlo son las principales fuentes de su riqueza tras retirarse en 2022.

El suizo mantiene ingresos por propiedades de lujo, incluyendo una mansión en Dubai y apartamentos en Suiza, valorados en decenas de millones. Su empresa de eventos, organizadora de la Laver Cup, genera ganancias anuales, consolidando su estabilidad financiera tras el retiro. El impacto del tenista trasciende los números. Su fundación ha recaudado 50 millones para educación en África, y su imagen impecable lo sostiene como ícono global.