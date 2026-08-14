Pony AI desplegará más de 2.000 robotaxis en Europa + Agregar ámbito en









Diversas compañías del sector aceleran sus planes de crecimiento internacional luego de que se reanudara la concesión de nuevas licencias para robotaxis en EEUU. La empresa confirmó que próximamente dará más detalles sobre las localidades y las características del plan.

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Pony AI anunció un ambicioso plan - en conjunto con Uber - para desplegar más de 2.000 robotaxis en Europa, en una expansión que busca ampliar la presencia de ambas compañías en el mercado de la movilidad autónoma. La estrategia forma parte de una alianza entre ambas compañías que comenzó este año en Zagreb, Croacia, hacia otras cuatro ciudades europeas.

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Según detalló Pony AI este viernes, próximamente se conocerán más detalles sobre las localidades y las características de la operación, que también tendrá una extensión hacia Medio Oriente.

El acuerdo se conoce poco después de que la alianza entre Uber y Wayve Technologies obtuviera autorización para operar un servicio de robotaxis supervisado en Londres. Al mismo tiempo, la compañía estadounidense desarrolla en esa ciudad otro programa de movilidad autónoma junto a Baidu.

We’re expanding our partnership with @Uber , with plans to deploy more than 2,000 https://t.co/xQ9peem45P Robotaxis across Europe.



Building on the commercial service in Zagreb, the partnership targets four additional European cities—taking our joint-deployment model toward… pic.twitter.com/db1X428TDs — Pony.ai (@PonyAI_tech) August 14, 2026 En ese contexto, la posibilidad de que Waymo esté evaluando terminar su actual asociación exclusiva con Uber para los servicios de robotaxis provocó una fuerte caída de las acciones de la compañía, que acumulan además un descenso del 20% desde el máximo histórico alcanzado en octubre del año pasado.

El despliegue de los robotaxis La alianza que desplegará las 2.000 unidades tiene un antecedente particular: ambas compañías fueron las primeras en poner en funcionamiento un servicio de robotaxis de pago en Europa, con la operación iniciada en Zagreb. Para Pony AI, el desembarco europeo también representa una forma de avanzar en el exterior mientras enfrenta dificultades para expandir sus operaciones en China.

La concesión de nuevas licencias para robotaxis en su mercado de origen se suspendió por meses debido a una revisión de seguridad iniciada después de una avería en vehículos de Baidu. BTW La concesión de nuevas licencias para robotaxis en su mercado de origen permaneció suspendida durante varios meses debido a una revisión de seguridad iniciada después de una avería en vehículos de Baidu. Aunque las autorizaciones volvieron a otorgarse, el proceso avanza de manera gradual y podría ralentizar la incorporación de nuevos vehículos. Ante ese escenario, Pony AI - junto a otras compañías del sector - aceleraron sus planes de crecimiento internacional. WeRide, por ejemplo, acordó recientemente con la danesa GreenMobility el despliegue de vehículos autónomos en Dinamarca a partir de 2027. En la misma línea, Momenta Global, que también mantiene una alianza con Uber, se convirtió en la primera empresa asiática en obtener una licencia para probar robotaxis en Alemania.

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