De cuánto es la fortuna de Ariana Grande, la popular actriz, cantante y empresaria

Comenzó actuando en series infantiles, llegó a la cima del éxito gracias a la música y tiene una empresa exitosa.

La artista, actriz y empresaria tiene una fortuna de millones.

Ariana Grande es una de las artistas más influyentes de la industria del entretenimiento. Nacida en Florida, Estados Unidos, logró construir una carrera que combina la actuación, la música y los negocios , convirtiéndose en una figura reconocida a nivel mundial. Su potente voz, su presencia en redes sociales y una larga lista de éxitos la han mantenido durante más de una década entre las celebridades más populares del planeta.

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Aunque hoy es conocida principalmente por su faceta musical, Grande comenzó su camino frente a las cámaras como actriz . Su participación en series juveniles de Nickelodeon le permitió ganar notoriedad entre el público adolescente y sentó las bases para el desarrollo de una carrera artística mucho más amplia.

Con el paso de los años, Ariana se transformó en una de las cantantes pop más exitosas de su generación . Además de vender millones de discos y llenar estadios alrededor del mundo, expandió su marca personal a través de líneas de perfumes y productos de belleza, consolidándose también como empresaria.

Comenzó actuando en series juveniles, pero llegó a la fama internacional con sus canciones.

Ariana Grande-Butera nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida. Desde muy pequeña mostró interés por la música y la actuación, participando en obras teatrales infantiles y estudiando canto mientras cursaba la escuela primaria.

Su primera gran oportunidad llegó en 2008 cuando fue elegida para formar parte del musical de Broadway 13. Gracias a esa experiencia comenzó a ganar reconocimiento dentro del mundo artístico y decidió enfocarse de lleno en su carrera profesional.

Poco después obtuvo el papel de Cat Valentine en la exitosa serie juvenil Victorious, emitida por Nickelodeon. El personaje se convirtió en uno de los favoritos del público y posteriormente le permitió participar en el spin-off Sam & Cat, aumentando todavía más su popularidad entre los jóvenes espectadores.

Ariana Grande En la actualidad es una de las artistas más reconocidas en todo el mundo. Imagen: Ariana Grande - Página Oficial de Instagram

De actriz a cantante: el éxito de Ariana Grande

Mientras triunfaba en la televisión, Ariana comenzó a desarrollar paralelamente su carrera musical. En 2013 lanzó su álbum debut, Yours Truly, que alcanzó el primer puesto del ranking Billboard 200 en Estados Unidos y la posicionó como una de las nuevas promesas del pop.

El éxito continuó con discos como My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, Thank U, Next y Positions. Temas como “The Way”, “Bang Bang”, “No Tears Left to Cry”, “7 Rings” y “Thank U, Next” se transformaron en éxitos internacionales y acumularon miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además de sus álbumes, Ariana protagonizó giras mundiales multimillonarias y se convirtió en una de las artistas mejor pagadas del mundo. Suele generar entre u$s20 millones y u$s30 millones al año gracias a la música, los conciertos, acuerdos comerciales y otros emprendimientos.

Ariana Grande Millones de personas escuchan sus canciones en todo el mundo. Imagen: Ariana Grande - Página Oficial de Instagram

Su propia empresa: r.e.m. beauty

La faceta empresarial de Ariana Grande tomó un nuevo impulso con el lanzamiento de r.e.m. beauty, su marca de cosméticos. El proyecto nació a partir de un acuerdo con la compañía Morphe Cosmetics y rápidamente logró una fuerte presencia en el mercado de la belleza.

La marca debutó en tiendas especializadas y obtuvo una gran recepción por parte de los consumidores. En 2022 recibió el premio a la “Mejor Nueva Marca” en los reconocidos Allure Best of Beauty Awards, un reconocimiento importante dentro de la industria cosmética.

En 2023, tras la bancarrota de Forma Brands, Ariana adquirió los activos físicos de r.e.m. beauty por aproximadamente u$s15 millones, fortaleciendo su control sobre la compañía y demostrando su compromiso con el crecimiento del negocio.

El patrimonio de Ariana Grande

Gracias a sus ingresos provenientes de la música, las giras internacionales, los contratos publicitarios, sus líneas de perfumes, su empresa de cosméticos y sus inversiones inmobiliarias, Ariana Grande logró construir una fortuna extraordinaria.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, el patrimonio de Ariana Grande está estimado en alrededor de u$s250 millones, una cifra que la ubica entre las artistas y empresarias más exitosas de la actualidad.