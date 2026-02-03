De cuánto es la fortuna de Catherine O'Hara, la inolvidable mamá de Mi Pobre Angelito + Seguir en









Con papeles inolvidables y un humor que hizo reír a millones, la actriz, comediante y guionista construyó una carrera exitosa.

Al momento de su fallecimiento tenía un patrimonio de millones de dólares. Imagen: HELLO Magazine

Catherine O’Hara fue una actriz, comediante y guionista canadiense-estadounidense cuya carrera de más de cinco décadas la convirtió en una figura querida del cine y la televisión con una gran fortuna. Se destacó tanto por sus papeles en comedias clásicas como por su versatilidad para personajes excéntricos y memorables.

Entre su repertorio más recordado está el papel de la madre de Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito (Home Alone), una interpretación que marcó a toda una generación de espectadores. Además de este rol, brilló en películas como Beetlejuice y en la serie Schitt’s Creek, donde su trabajo le valió premios importantes y la consolidó como una de las voces más respetadas de la comedia.

Catherine O' Hara Sus inolvidables actuaciones la dejaron en la memoria de millones de personas. Imagen: Disney + La historia de Catherine O'Hara Catherine Anne O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, y desde joven mostró una inclinación por la comedia y la actuación. Inició su carrera en la escena de improvisación con el grupo The Second City en Toronto y pronto se integró al elenco del influyente programa de comedia SCTV en los años setenta, donde demostró su talento tanto actuando como escribiendo sketches.

A partir de ahí, su carrera en pantalla se expandió con papeles en cine y televisión. En 1988 actuó en Beetlejuice, y dos años después interpretó a la madre en Mi Pobre Angelito, un éxito masivo que la inmortalizó en la cultura popular. Más adelante, su participación en la serie Schitt’s Creek como Moira Rose le valió un Emmy y amplió su reconocimiento mundial. Además de actuar, trabajó como guionista y productora en varios proyectos a lo largo de su trayectoria.

De cuánto es el patrimonio de Catherine O'Hara Según los portales especializados, al momento de su fallecimiento en enero de 2026 Catherine O’Hara tenía un patrimonio estimado de 10 millones de dólares. Esta cifra refleja los ingresos acumulados por su larga carrera en cine, televisión y otros medios creativos, incluyendo trabajos de actuación, guionismo y producciones en las que participó.

Aunque no se trata de una cifra de multimillonaria como la de otras estrellas de Hollywood, este patrimonio evidencia el éxito y la sostenibilidad de una carrera artística que dejó una huella profunda en la comedia y en el entretenimiento internacional.

