Es considerado un "filántropo silencioso" pero hizo grandes contribuciones para la educación: quién es Bernard Osher







Este millonario empresario se destaca por su gran cantidad de financiamientos a programas e investigaciones relacionados con las artes y la universidad.

Bernard Osher donó más de 754 millones de dólares durante toda su vida. Fuente de imagen: Carnegie Mellon University

Muchos de los millonarios más reconocidos en el mundo destacan por sus grandes donativos a causas benéficas. Sin embargo, el empresario multimillonario Bernard Osher es considerado como un “filántropo silencioso”, ya que realizó grandes contribuciones monetarias a distintos propósitos sin que llegue a los medios.

Osher es apodado de esa manera ya que no realiza campañas mediáticas por sus donaciones y normalmente financia estas causas a través de su fundación, la Bernard Osher Foundation. Además, a pesar de que aparece en las listas de mayores donantes, no es una figura tan presente en titulares sensacionalistas.

Después de graduarse de la Universidad de Bowdoin, Bernard Osher trabajó como gerente de la ferretería y tienda de suministros de plomería de su familia en Maine, su estado natal. Años después, se mudó a California, en donde fundó World Savings, la segunda institución de ahorro más grande de Estados Unidos.

A pesar de su gran trayectoria empresarial, Osher es un apasionado por las artes. De hecho, colecciona pinturas estadounidenses de los siglos XIX y XX y el 1970 compró la casa de subastas de bellas artes Butterfield & Butterfield, que gracias a su dirección se convirtió en una de las más grandes del mundo.

Obra filantrópica de Bernard Osher Desde fines de los 70’s, Bernard Osher dedicó gran parte de su tiempo y dinero a la filantropía. En 1977 creó la Bernard Osher Foundation con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad a través del apoyo a las artes y la educación superior. Por ejemplo, una de sus causas más importantes fue la creación y financiamiento de más de 120 Institutos de Aprendizaje Permanente Osher, en donde se ofrecen cursos de aprendizaje a personas mayores de 50 años. Por otro lado, Osher también estableció distintos programas de becas universitarias y financió investigaciones y programas de medicina integrativa. Además, donó dinero para apoyar la promoción de las artes y humanidades en Estados Unidos, especialmente en Maine y el Área de la Bahía de San Francisco.

