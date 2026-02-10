De cuánto es la fortuna de Floyd Mayweather, la cifra real detrás de sus lujos + Seguir en









Es uno de los deportistas más reconocidos en todo el mundo y que más millones generó con sus peleas.

Uno de los mejores boxeadores de la historia. Imagen: Getty

Floyd Mayweather es uno de los boxeadores más famosos de la historia, conocido por su récord invicto, sus peleas multimillonarias y su fuerte presencia mediática. A lo largo de su carrera se convirtió en una figura global del deporte y en uno de los atletas mejor pagos del mundo.

Además de su éxito en el ring, el estadounidense suele exhibir su fortuna con autos de lujo, joyas, propiedades y jets privados. Esa imagen ostentosa alimentó su apodo “Money” y lo posicionó como un símbolo de riqueza dentro del boxeo.

Floyd Mayweather Sus peleas generaron más de 1.000 millones de dólares. Imagen: AFP La historia de Floyd Mayweather Floyd Mayweather nació en 1977 en Michigan, dentro de una familia ligada al boxeo: su padre y sus tíos también fueron púgiles profesionales. Desde joven destacó como amateur, al punto de ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1996 antes de dar el salto al profesionalismo.

En su carrera profesional logró un récord perfecto de 50 victorias sin derrotas y conquistó títulos mundiales en cinco categorías diferentes. Su estilo defensivo, precisión técnica y estrategia lo transformaron en uno de los boxeadores más exitosos y discutidos de su generación.

Las peleas contra Manny Pacquiao en 2015 y Conor McGregor en 2017 fueron dos de los eventos más lucrativos del boxeo, con ganancias de cientos de millones de dólares. Tras su retiro, siguió vinculado al negocio mediante exhibiciones y su promotora deportiva.

De cuánto es el patrimonio de Floyd Mayweather Según sitios especializados en patrimonio de celebridades, Floyd Mayweather posee actualmente una fortuna estimada en unos 100 millones de dólares. La cifra se ajustó recientemente debido a disputas legales y dinero que él asegura no haber cobrado por algunas peleas. Aun así, sus ingresos históricos superan los 1.200 millones de dólares, lo que lo ubica entre los deportistas que más dinero generaron en la historia. Buena parte de esos ingresos provino directamente de combates y eventos pay-per-view de alto impacto mundial.

