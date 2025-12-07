Lali Espósito y Natalia Oreiro hicieron vibrar a Uruguay: beso, clásicos y un show inolvidable + Seguir en









La artista argentina revolucionó Montevideo con un espectáculo vibrante que incluyó una aparición estelar de la actriz y cantante uruguaya y un momento que encendió al público.

El momento del beso entre Oreiro y Espósito en el show en Montevideo.

El sábado por la noche, la rambla de Punta Carretas en Uruguay se transformó en el epicentro del pop rioplatense. Lali Espósito ofreció un show multitudinario como parte de la gira de su nuevo disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" y confirmó por qué es una de las artistas más convocantes de la región. El evento, sin embargo, tuvo un giro inesperado: la aparición sorpresa de la actriz y cantante Natalia Oreiro, que transformó la noche en un momento histórico para el público uruguayo y argentino.

Con el escenario iluminado, cambios de vestuario, coreografías y una puesta en escena de primera, Lali comenzó su show desplegando todo su repertorio. El clima ya era festivo cuando, hacia la mitad de la noche, la cantante pidió atención: “Siempre quise cantar esta canción… así que ¿están listos para la sorpresa?”, anunció.

Lali Espósito y Natalia Oreiro juntas en Uruguay Y la sorpresa fue mayúscula. Con botas altas negras y un atuendo lleno de brillos, Lali cedió el escenario a Oreiro, quien irrumpió entonando las primeras notas de "Cambio Dolor" —el clásico noventoso que marcó una época. Consecuencia inmediata: ovación total. Oreiro, vestida de rojo, y Lali —cada una con su estilo— unieron generaciones en un mismo canto.

o Lo que vino después quedó grabado en la memoria: ambas artistas compartieron “Tu veneno”, bailaron, celebraron, y al final… un beso en el escenario que desencadenó gritos, emoción y una rápida viralización en redes. La reacción no se hizo esperar: entre risas, lágrimas y aplausos, miles celebraron el momento como un hito de la cultura pop actual.

Para muchos de los presentes —y también para quienes siguieron desde lejos— fue una noche de esas que quedan para el recuerdo: un encuentro entre generaciones, estilos y legados, donde la música fue el puente y la emoción el idioma común. La rambla montevideana fue testigo de una velada única, uniendo pasado, presente y futuro en un solo escenario.