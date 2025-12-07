Benjamin Netanyahu anticipó una nueva fase de alto de fuego entre Israel y Hamás + Seguir en









El primer ministro israelí confirmó que Israel y Hamás iniciarán la segunda etapa del alto al fuego tras la devolución de los restos del último rehén.

Netanyahu anunció que Israel y Hamás iniciarán pronto la segunda fase del alto al fuego tras la devolución del último rehén. REUTERS

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel y Hamás "muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego", tras la devolución de los restos de Ran Gvili, el último rehén retenido en Gaza. La medida busca avanzar hacia la desmilitarización de Gaza y la instalación de un gobierno palestino temporal bajo supervisión internacional.

En qué consiste la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamás Netanyahu explicó que la segunda etapa del acuerdo incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional para asegurar la zona. "Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible. Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado", señaló el primer ministro.

Benjamin Netanyahu.jpg La segunda etapa incluye desarme de Hamás, desmilitarización de Gaza y despliegue de una fuerza internacional. Axios Hamás aún retiene los restos de Gvili, un policía de 24 años asesinado el 7 de octubre de 2023, y asegura que no todos fueron recuperados debido a los escombros dejados por la ofensiva israelí. Israel advirtió que podría retomar operaciones militares o suspender la ayuda humanitaria si no se entregan los restos.

Apoyo internacional y seguridad El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó que Alemania está colaborando con la implementación de la segunda fase mediante el envío de oficiales y diplomáticos a un centro de coordinación civil y militar liderado por Estados Unidos. Además, envió ayuda humanitaria a Gaza. Merz afirmó que Alemania "siempre defenderá la existencia y seguridad de Israel" y subrayó que el reconocimiento de un estado palestino solo puede surgir al final de un proceso de paz.

Friedrich Merz.jpg Alemania enviará oficiales y ayuda humanitaria para colaborar en la implementación de la tregua. Mientras tanto, el ejército israelí informó que mató a un militante cerca de la Línea Amarilla en Gaza. Desde el inicio de la tregua en octubre, las fuerzas israelíes habrían causado más de 370 víctimas palestinas, según el Ministerio de Salud de Gaza. La ofensiva israelí dejó un saldo de más de 70.100 palestinos fallecidos desde el inicio del conflicto.