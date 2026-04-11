De cuánto es la fortuna de Rihanna, la cantante que creó un imperio multimillonario + Seguir en









Irrumpió rápidamente en la escena musical pero no se quedó ahí, sus inversiones la ayudaron a multiplicar su patrimonio.

La artista, de las más populares de los Estados Unidos, ya es billonaria. Imagen: Steven Klein

Rihanna es una de las artistas más influyentes del mundo, reconocida tanto por su música como por su faceta empresarial. Nacida en Barbados, logró convertirse en una figura global gracias a su estilo único y su capacidad para reinventarse constantemente, lo que le permitió forjar un patrimonio de millones.

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Con más de 250 millones de discos vendidos y múltiples premios, su impacto en la industria musical es indiscutido. Sin embargo, su éxito no se limita a esa industria. Con el paso del tiempo, Rihanna amplió su influencia hacia los negocios, convirtiéndose en una de las artistas más ricas del mundo gracias a su visión empresarial y sus marcas.

Rihanna Además de sus múltiples hits, supo invertir sus millones con inteligencia para convertirse en multimillonaria. Imagen: Getty Images La historia de Rihanna y sus primeros pasos en la música Rihanna nació en Saint Michael, Barbados, y desde muy joven mostró interés por la música. Su gran oportunidad llegó cuando fue descubierta por el productor Evan Rogers, quien la ayudó a grabar sus primeras demos. A los 16 años se mudó a Estados Unidos y firmó contrato con Def Jam Recordings, el sello liderado en ese entonces por Jay-Z. Su debut discográfico marcó el inicio de una carrera meteórica dentro del pop internacional.

Con el lanzamiento de sus primeros álbumes, rápidamente logró posicionarse en los rankings globales. Su estilo, que mezcla pop, R&B y dancehall, la diferenció del resto y le permitió construir una identidad artística propia. Con el correr de los años, acumuló hits, premios y récords, consolidándose como una de las artistas más exitosas de su generación y una figura central en la cultura pop global.

Rihanna Su estilo particular la posicionó rápidamente entre las artistas más destacadas del país. Imagen: Aeon/GC Images/Getty Images Cómo se convirtió en multimillonaria: el inicio de un imperio Aunque su carrera musical fue clave para su fama, la mayor parte de su fortuna proviene de sus negocios. El punto de inflexión llegó con el lanzamiento de Fenty Beauty en 2017, una marca de cosméticos que revolucionó la industria por su enfoque inclusivo. La empresa, desarrollada en asociación con el grupo de lujo LVMH, genera ingresos millonarios y representa una parte central de su riqueza.

Además, Rihanna amplió su imperio con Savage x Fenty, su línea de lencería, y otras inversiones estratégicas. Estas iniciativas la posicionaron como una empresaria de alto nivel, capaz de trascender el mundo del entretenimiento. Rihanna No obstante, sus inversiones no sólo buscan rentabilidad, sino también tienen objetivos filantrópicos. Imagen: EFE/EPA/Will Oliver Su faceta filantrópica Más allá de los negocios, Rihanna también se destacó por su compromiso social. A lo largo de los años, impulsó diversas iniciativas solidarias enfocadas en la educación, la salud y la ayuda humanitaria. A través de su fundación Clara Lionel Foundation, financió proyectos en distintos países, especialmente en comunidades vulnerables. Su trabajo filantrópico le valió reconocimiento internacional. Además, utilizó su visibilidad para apoyar causas sociales y generar conciencia sobre distintas problemáticas globales, consolidando su rol como referente más allá de la música. Fortuna de millones: el patrimonio de Rihanna En 2026, la fortuna de Rihanna se estima en alrededor de 1.400 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las artistas más ricas del mundo. Este patrimonio no proviene únicamente de su carrera musical, sino principalmente de sus negocios, especialmente en el rubro de la belleza y la moda, donde logró posicionarse con marcas de alcance global. Gran parte de su riqueza está vinculada al éxito de Fenty Beauty, la firma de cosméticos que revolucionó el mercado por su diversidad de tonos y su enfoque inclusivo. A esto se suma el crecimiento de Savage x Fenty, su línea de lencería, que también alcanzó una valuación multimillonaria en pocos años.

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