El invento que te permitirá tener el arcade que siempre quisiste sin arruinar la decoración de tu casa

Las consolas retro se volvieron tendencia en los últimos años, pero existe un problema que muchos fanáticos todavía no logran resolver, el tamaño de las máquinas arcade tradicionales . Suelen ocupar demasiado espacio y cambian la estética del hogar. Es por eso que este invento llamó la atención en redes sociales .

El proyecto nació en California y busca combinar diseño y practicidad en un solo producto. Su creador quiso recuperar las tardes frente a los videojuegos de los años 80 y 90 , aunque sin llenar la casa con muebles enormes. Así apareció un sistema que se transforma en segundos.

El dispositivo se llama Swap Arcade y propone una idea fuera de lo común, ya que puede convertirse en un mueble decorativo cuando no se usa . A simple vista parece un gabinete de madera elegante, pensado para integrarse a cualquier ambiente de la casa. De todas formas, al desplegarlo aparece una máquina arcade de tamaño completo .

El mecanismo de transformación tarda unos segundos, la parte superior se despliega y deja visible la pantalla, los joysticks y el panel de controles . En modo arcade mide 177,8 centímetros de alto, 71,1 de ancho y 35,6 de profundidad. Cuando queda cerrado como gabinete decorativo, las medidas bajan a 91,4 centímetros de alto, 73,7 de ancho y 34,3 de profundidad.

Otro dato que llamó la atención es que el peso del equipo es de 45 kilos. Para evitar accidentes, el fabricante agregó un sistema de contrapesos y doble bloqueo de seguridad que mantiene firme la estructura mientras se juega.

El diseño también apunta a quienes cuidan la estética del hogar, con un gabinete que estará disponible en acabados Natural, Nogal y Tabaco Oscuro. Incluso habrá una versión en madera sin tratar para quienes quieran pintarla o personalizarla por su cuenta.

Swap Arcade El dispositivo tiene todo un mecanismo para que no desentone en tu hogar. Gentileza - Swap Arcade

Qué incluye cada set y a qué se puede jugar

Cada unidad de Swap Arcade incorpora una pantalla HDMI de 27 pulgadas con parlantes integrados y un panel de control para dos jugadores. Además, suma joysticks profesionales Sanwa y ocho botones por participante, algo excelente para quienes juegan títulos de pelea o arcades clásicos.

El sistema funciona con Batocera, una plataforma especializada en videojuegos retro. El paquete inicial trae 100 juegos precargados, aunque la selección definitiva será votada por los patrocinadores del proyecto una vez terminada la campaña. El equipo incluye una Raspberry Pi 4 con ventilación y carcasa propia, aunque existe una mejora opcional con una mini PC N100 para quienes quieren una mayor potencia y compatibilidad con más emuladores.

Uno de los puntos fuertes de Swap Arcade es la cantidad de dispositivos externos que acepta. El gabinete puede conectarse con Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation original, PS2, PS3 y computadoras compatibles con PC X-Input. También permite cargar miles de títulos retro adicionales.

La parte inferior del mueble cuenta con estantes internos ocultos donde se guardan consolas, controles, cables y accesorios, espacio que sólo queda visible cuando el arcade se despliega. El proyecto además suma accesorios opcionales como una pistola Sinden Lightgun para juegos de disparos, un teclado inalámbrico compacto y mejoras internas para ampliar el rendimiento general del sistema.