De cuánto es la fortuna de Mikel Arteta, el entrenador que sueña con su primera Champions

El hombre que le puso fin a la sequía del Arsenal en la Premier League también ganó una fortuna como jugador.

Millones de fanáticos celebraron la obtención de la Premier League del Arsenal después de 22 años. Esto tuvo como uno de los máximos artífices a Mikel Arteta , quien también tendrá otra enorme responsabilidad: conquistar la primera UEFA Champions League en la historia del club y también en su carrera.

El entrenador español sabe lo que es ganar títulos, pero también forjó una enorme fortuna en sus roles dentro del fútbol . En su etapa como jugador participó en grandes equipos y como técnico lleva bastante tiempo al mando de los Gunners, con uno de los salarios más importantes de la liga inglesa.

Nacido en San Sebastián el 26 de marzo de 1982, Mikel Arteta empezó a mostrar sus dotes como futbolista en sus tierras desde muy joven, lo que le sirvió para llegar a las juveniles del Barcelona . Fue parte del equipo B, pero se marchó a préstamo al París Saint-Germain, donde permaneció dos temporadas antes de desembarcar en el Rangers de Escocia.

Se dio el gusto de jugar en la Real Sociedad, aunque no contó con muchos minutos. Todo eso fue la antesala de su mejor momento, que fue en la Premier League. Defendió la camiseta del Everton desde principios de 2005 y se marchó en agosto de 2011 para fichar por el Arsenal. Jugó cinco temporadas con los Gunners, club donde se retiró, tras 150 partidos, seis goles, pero sin titulos.

Embed - Mikel Arteta - All 24 Goals & Assists for Arsenal

Su etapa como entrenador y su llegada al Arsenal

El 20 de diciembre de 2019 fue su estreno en el banco como director técnico del Arsenal. Para 2020, ya había ganado la FA Cup y la Community Shield, título que repitió en 2023. Hasta ese entonces, le devolvió el espíritu competitivo a los Gunners, que aún no superaban el exitoso ciclo de Arsène Wenger.

Respetando la filosofía del club, observó cómo sus grandes equipos caían ante el Manchester City de Pep Guardiola o el Liverpool de Jürgen Klopp, pero siempre compitiendo más allá de la diferencia en el gasto de fichajes o la jerarquía de los planteles.

Todo ese esfuerzo y esas frustraciones fueron claves para romper una sequía en el ámbito local: el Arsenal no ganaba la Premier League desde 2004 y celebró recientemente el título. El Manchester City cayó ante el Bournemouth y se quedó sin chances matemáticas de superar o igualar a los Gunners a falta de una jornada para el final del certamen.

Así, Arteta consiguió un logro que hizo celebrar a millones de hinchas tanto en Inglaterra como en el mundo. Pero pese a este éxito, la conquista podría ser aún mayor, porque tendrá una posibilidad única.

Mikel Arteta Cuenta de X: @Arsenal Arteta podrá hacer historia con el Arsenal si la suerte lo acompaña. Cuenta de X: @Arsenal

Listo para hacer historia: día y horario de la final de la Champions League

Su Arsenal llegó a la final de la UEFA Champions League, en la que se medirá ante el poderoso París Saint-Germain, vigente campeón del trofeo más importante de Europa. Los Gunners buscarán la revancha de la edición 2005/06, en la que cayeron frente al Barcelona de Ronaldinho después de una épica remontada de los españoles.

El Puskás Arena de Budapest será el escenario elegido para albergar la gran final del torneo. El partido se disputará el sábado 30 de mayo desde las 13:00 de Argentina, y se podrá ver por ESPN y en el streaming disponible en Disney+.

Fortuna de millones: el patrimonio de Mikel Arteta

Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Mikel Arteta es de u$s25 millones. Esto se debe a su carrera como jugador profesional, con pasos por clubes fuertes económicamente como Everton y Arsenal, y a su actual rol como director técnico de los Gunners.

La prensa británica señaló que el salario del español con el conjunto londinense es de u$S4 millones anuales, muy distinto al de Pep Guardiola en el Manchester City. El ex DT del Barcelona y Bayern Munich percibe cerca de u$s25 millones al año, que en caso de cumplir con los objetivos propuestos por los Citizen escala a u$s32 millones.