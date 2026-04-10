De cuánto es la fortuna de Erik Per Sullivan, el mítico Dewey que rechazó millones para volver a la TV

Formó parte de un éxito a nivel internacional, pero decidió alejarse del espectáculo y enfocarse en otros aspectos de su vida.

Desde muy chico, fue admirado por millones de espectadores en todo el mundo.

Erik Per Sullivan supo convertirse en una de las caras más reconocidas de la televisión a comienzos de los 2000 gracias a su papel como Dewey en Malcolm in the Middle. Con pocos años, logró destacarse por su carisma y talento en la icónica sitcom vista por millones alrededor del mundo .

Durante su etapa como actor infantil, formó parte de un elenco que marcó a toda una generación , compartiendo pantalla con figuras como Bryan Cranston y Frankie Muniz . Su personaje, el menor de los hermanos, se ganó rápidamente el cariño del público por su inteligencia y sensibilidad.

Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, Sullivan decidió alejarse completamente de la industria del entretenimiento en pleno auge de su carrera. Incluso años después, rechazó ofertas millonarias para regresar a la televisión, consolidando un perfil bajo que despertó la curiosidad de sus fanáticos.

Nacido en 1991 en Estados Unidos, Erik Per Sullivan comenzó a actuar desde muy chico y rápidamente encontró su gran oportunidad en la televisión. Su papel como Dewey en Malcolm in the Middle lo catapultó a la fama internacional , convirtiéndolo en uno de los actores infantiles más populares de su generación.

La exitosa sitcom lo hizo conocido en todo el mundo y con ella ganó millones de dólares.

La serie, que se emitió entre 2000 y 2006 , fue un éxito rotundo y le permitió participar en más de 150 episodios , consolidando su imagen dentro de la industria. Su interpretación aportaba un equilibrio entre humor e inteligencia que lo distinguía dentro del elenco.

Erik Per Sullivan Además, fue parte de un elenco de actores que en la actualidad están fuertemente consagrados. Imagen: FOX

Además de su trabajo en televisión, también participó en películas como “Joe Dirt”, “Christmas with the Kranks” y prestó su voz en producciones animadas como “Finding Nemo”. Sin embargo, su mayor reconocimiento siempre estuvo ligado a su papel en la popular sitcom.

Por qué decidió terminar con la actuación y cuál es su presente

A pesar del éxito que alcanzó en su infancia, Erik Per Sullivan decidió alejarse de la actuación en 2010, cuando todavía tenía una carrera prometedora por delante. Desde entonces, optó por mantener un perfil completamente bajo y fuera del foco mediático. En los últimos años, se supo que el actor rechazó volver al esperado regreso de Malcolm in the Middle, a pesar de haber recibido ofertas económicas muy importantes.

Su decisión sorprendió incluso a sus excompañeros, ya que implicaba dejar pasar una oportunidad millonaria. Lejos de Hollywood, Sullivan eligió enfocarse en su vida académica. Actualmente se encuentra estudiando literatura, incluso cursando estudios avanzados en la universidad, lo que demuestra un cambio total de rumbo respecto a su etapa como actor.

Erik Per Sullivan A pesar de haber dejado la actuación, ostenta un patrimonio de millones de dólares. Imagen: Mural MX

Quienes trabajaron con él destacaron que siempre tuvo intereses más allá de la actuación y que su decisión responde a una elección personal de llevar una vida más tranquila, lejos de la exposición mediática.

Fortuna de millones: el patrimonio de Erik Per Sullivan

A pesar de haberse retirado hace años, Erik Per Sullivan logró acumular una importante fortuna gracias a su trabajo como actor infantil. Según sitios especializados, su patrimonio actual se estima en aproximadamente 5 millones de dólares. La mayor parte de sus ingresos proviene de su participación en Malcolm in the Middle, además de sus trabajos en cine y doblaje.

Incluso hoy en día, es probable que continúe recibiendo regalías por la retransmisión de la serie en distintas plataformas. Aunque existen estimaciones más bajas, la cifra de alrededor de 5 millones de dólares es la más extendida y aceptada actualmente, consolidando su paso por la industria como un éxito económico, a pesar de haber dejado la actuación hace más de una década.