De cuánto es la fortuna de Sundar Pichai y cómo llegó a liderar Google y Alphabet

Una infancia de bajos recursos y una beca lo llevó a potenciar su conocimiento en los Estados Unidos.

El 0,02% de Alphabet y más de USD 650 millones en ventas de acciones: así se consolidó la fortuna de Sundar Pichai.

Nacido en Madurai, India, uno de los líderes tecnológicos más influyentes del mundo, ha construido una carrera que combina visión estratégica, innovación y perseverancia. Hoy, como CEO de Alphabet y Google marca la pauta en el desarrollo de inteligencia artificial y productos digitales utilizados por miles de millones de personas.

Bajo su dirección, Google logró incorporar productos como Chrome, Gmail y Maps, además de ingresar en el emergente mundo de la IA, la computación en la nube y herramientas de creación de contenido hiperrealistas. En 2024, su compromiso y colaboración en el mundo tecnológico fue reconocido: la revista TIME lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial.

sundar pichai.jpg Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google. Wikipedia De ingeniero a CEO: la trayectoria que transformó a Sundar Pichai Se trata de Sundar Pichai, quien nació el 12 de julio de 1972 en una familia de clase media de Tamil Nadu. Sus primeros años estuvieron marcados por limitaciones económicas; su familia vivía con lo justo y su primer celular lo recibió a los 12 años.

Desde joven destacó por su talento académico y liderazgo en actividades extracurriculares, como el cricket, y se formó en ingeniería metalúrgica en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur.

En 1993 obtuvo una beca para continuar estudios en la Universidad de Stanford, un paso decisivo que lo llevó a Estados Unidos y a la construcción de su carrera profesional. En 2004 ingresó a Google, donde inicialmente trabajó en la barra de herramientas y luego lideró el desarrollo de Google Chrome, que se convirtió en el navegador más popular del mundo.

Su ascenso culminó en 2015, cuando fue nombrado CEO de Google, y en 2019 asumió también como CEO de Alphabet. Durante estos años, su enfoque estuvo en la expansión tecnológica y la inteligencia artificial, consolidando su papel como uno de los líderes más influyentes del sector y transformando la empresa en un referente global de innovación. sundar pichai.png La fortuna de Sundar Pichai y su rol en Alphabet Aunque no es fundador de Google, Pichai es uno de los ejecutivos más exitosos del sector. Actualmente posee una participación del 0,02% en Alphabet, valorada en aproximadamente USD 400 millones, con acciones por más de USD 650 millones a lo largo de su carrera. En total, su patrimonio neto se estima en USD 1.100 millones, impulsado principalmente por sus acciones y su larga trayectoria en la compañía. El crecimiento reciente de Alphabet benefició directamente a Pichai y demostró la importancia de su liderazgo dentro de la empresa.