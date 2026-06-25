De cuánto es la fortuna de Tom Hanks y cuáles fueron sus películas más taquilleras

Su carrera atraviesa más de cuatro décadas y lo convirtió en una de las figuras más respetadas y rentables de la industria audiovisual.

Además de su trabajo como actor, Tom Hanks incrementó su patrimonio gracias a contratos que incluían un porcentaje de las ganancias de sus películas.

Pocos actores lograron construir una trayectoria tan consistente como Tom Hanks . A lo largo de más de 40 años de carrera, el intérprete estadounidense acumuló premios, récords de taquilla y un reconocimiento que trasciende generaciones.

Su imagen quedó asociada a personajes memorables y a producciones que marcaron una época. Desde dramas históricos hasta historias de supervivencia, supo encontrar un equilibrio entre el éxito comercial y el prestigio artístico.

Ese recorrido también tuvo un fuerte impacto económico. Gracias a contratos millonarios, acuerdos de producción y una participación estratégica en determinadas películas, el actor construyó una de las fortunas más importantes de Hollywood.

A sus 70 años, Tom Hanks continúa siendo una de las figuras más respetadas y rentables de la industria cinematográfica.

Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California, Estados Unidos. Durante su infancia atravesó una vida familiar inestable debido a la separación de sus padres y a varias mudanzas que marcaron sus primeros años.

Su interés por la actuación apareció en la adolescencia. Mientras estudiaba en la universidad, comenzó a participar en obras teatrales y descubrió una vocación que terminaría definiendo toda su carrera profesional.

A finales de los años 70 dio sus primeros pasos en el teatro regional y posteriormente consiguió pequeños papeles en producciones televisivas. El salto a la popularidad llegó en la década de 1980 gracias a la comedia televisiva Bosom Buddies. A partir de allí, Hollywood empezó a prestarle atención.

Películas como Splash (1984), Bachelor Party (1984) y Big (1988) consolidaron su presencia en la industria. Esta última le valió su primera nominación al Oscar y confirmó que estaba preparado para asumir proyectos de mayor envergadura.

Quienes trabajaron con él durante esos años suelen destacar una característica que se mantuvo intacta hasta hoy: una enorme capacidad para transmitir cercanía y humanidad en pantalla. Ese rasgo terminó convirtiéndose en una de sus marcas registradas y le permitió conectar con públicos muy diversos alrededor del mundo.

Los años 90: los éxitos más importantes del actor

Si los años 80 representaron su despegue, la década de los 90 lo ubicó definitivamente entre las máximas estrellas del cine internacional. En 1993 protagonizó Philadelphia, una película que abordó la discriminación hacia las personas con VIH y que le permitió ganar su primer premio Oscar como mejor actor.

Tom Hanks Durante la década de 1990, el actor protagonizó algunas de las películas más recordadas y taquilleras de la historia del cine. Instagram Tom Hanks

Al año siguiente llegó Forrest Gump, una de las producciones más emblemáticas de la historia del cine. Su interpretación del personaje le otorgó un segundo Oscar consecutivo, una marca que pocos actores lograron alcanzar.

Durante esa etapa también participó en títulos muy exitosos como Apollo 13 (1995), Saving Private Ryan (1998), You've Got Mail (1998) y la primera entrega de Toy Story (1995), donde prestó su voz al personaje Woody. La versatilidad interpretativa fue uno de los factores que impulsaron su crecimiento. Hanks podía pasar de una comedia romántica a un drama bélico sin perder credibilidad.

La década también consolidó su relación profesional con el director Steven Spielberg, una sociedad que dio origen a algunos de los proyectos más reconocidos de las últimas décadas.

Contratos millonarios y películas taquilleras

Más allá de su talento interpretativo, Tom Hanks tomó decisiones financieras que tuvieron un enorme impacto en su patrimonio. Uno de los casos más citados ocurrió con Forrest Gump. En lugar de aceptar únicamente un salario fijo, negoció un porcentaje de las ganancias de la película.

La estrategia resultó extraordinariamente rentable. Diversos reportes estiman que obtuvo alrededor de u$s70 millones gracias a ese acuerdo, una cifra excepcional incluso para los estándares de Hollywood. El modelo se repitió en otras producciones y le permitió incrementar considerablemente sus ingresos.

Entre las películas más taquilleras de su carrera aparecen Toy Story 3, con más de u$s1.000 millones recaudados y Toy Story 4, que superó los u$s1.070 millones. Además, El Código Da Vinci rondó los u$s760 millones y Forrest Gump recaudó u$s670 millones a nivel mundial.

El patrimonio de Tom Hanks

La fortuna de Tom Hanks está estimada en aproximadamente u$s400 millones. La cifra surge de una combinación de salarios cinematográficos, participaciones en ganancias, trabajos de producción e inversiones inmobiliarias.

A lo largo de su carrera, el actor llegó a cobrar entre u$s20 y u$s30 millones por película, dependiendo del proyecto y de las condiciones contractuales. Además, posee junto a su esposa, la actriz Rita Wilson, una importante cartera de propiedades en California, Idaho y otras zonas de Estados Unidos.

Algunos expertos señalan que el valor total de sus bienes inmuebles supera ampliamente las decenas de millones de dólares. Aunque forma parte de la élite económica de Hollywood, Hanks mantiene un perfil relativamente bajo y evita la exposición constante que caracteriza a otras celebridades.