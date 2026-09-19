La mujer más rica de EE. UU. acumula $118.000 millones: quién es y cómo construyó su imperio

La heredera de Walmart amplió su patrimonio gracias al avance de las acciones y destinó millones a proyectos de arte, salud y educación.

Alice Walton tiene una de las herencias más grandes de Estados Unidos. A sus 76 años, la única hija de Sam Walton mantiene una enorme participación indirecta en el negocio que su padre fundó y vio crecer su patrimonio con la suba de las acciones durante el último año.

A diferencia de otros integrantes de la familia, ella nunca tuvo un rol prolongado dentro de Walmart . Su carrera estuvo mucho más relacionada con el arte y, en los últimos años, con proyectos de salud, educación y hasta filantropía .

La fortuna de Alice Walton empezó incluso antes de la apertura del primer Walmart. En 1953, Sam Walton transfirió a sus hijos el 80% de la propiedad de la empresa holding familiar , nueve años antes de inaugurar la primera tienda de la cadena. Esa decisión hizo que parte del crecimiento posterior quedara en manos de sus herederos.

El crecimiento de Walmart sigue siendo la base principal de su patrimonio.

Alice se graduó en Administración de Empresas en Trinity University, Texas, en 1971. Trabajó un tiempo en Walmart como compradora de ropa infantil, pero después orientó su carrera hacia el arte . El verdadero motor de su riqueza siguió siendo la participación familiar en la compañía.

Alice, sus hermanos Rob y Jim, dos herederos de su hermano John y fideicomisos benéficos creados a su nombre comparten actualmente alrededor del 44% de Walmart . Durante el último año, las acciones de la cadena subieron un 10% , impulsadas por el crecimiento del comercio electrónico, las membresías y la expansión de sus entregas rápidas.

Ese avance hizo que el patrimonio de Alice aumentara a u$s12.000 millones en doce meses, hasta alcanzar los u$s118.000 millones. La familia fue vendiendo y donando acciones durante décadas para mantener su participación por debajo del 50%, incluso mientras Walmart recompraba títulos propios.

Parte de su dinero fue destinado a proyectos de arte, salud y educación. Gentileza - La Orla

Cómo se posiciona frente a las mayores fortunas del mundo en 2026

Con más de u$s100.000 millones, Walton forma parte del reducido grupo de personas que superaron la barrera de los cien mil millones. Forbes la ubica como la mujer más rica de Estados Unidos por cuarto año consecutivo y ocupó ese lugar en 11 de los últimos 12 años.

Además, es la única mujer estadounidense con una fortuna superior a los u$s100.000 millones. Dentro del ranking general de Estados Unidos aparece en el puesto 13, debajo de dos de sus hermanos. Rob Walton tiene un patrimonio de u$s132.000 millones y Jim Walton alcanza los u$s128.000 millones.

La distancia con la segunda estadounidense más rica también creció, ya que Julia Koch, heredera de Koch, Inc., queda unos u$s33.400 millones por debajo de Alice Walton. Un año antes, esa diferencia era de u$s24.800 millones.

Su fortuna la mantiene muy por encima del resto de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Imagen: Stefanie Keenan/Getty Images

Filantropía e inversiones: en qué gasta su dinero la heredera más acaudalada

Buena parte de la actividad personal de Alice Walton se concentra lejos del manejo de Walmart. Uno de sus grandes proyectos fue el Crystal Bridges Museum of American Art, ubicado en Bentonville, Arkansas, la ciudad de origen de la familia.

Walton presidió la institución durante una década y dejó el cargo en 2021. Su colección permanente recorre cinco siglos de arte estadounidense e incluye obras de Norman Rockwell, Georgia O'Keeffe y Gilbert Stuart. La construcción y apertura del museo demandó u$s1.600 millones, aunque casi todo ese dinero salió de fideicomisos a nombre de su madre, Helen Walton, y de su hermano John.

Alice también incrementó sus aportes filantrópicos durante la última década. Forbes estima que destinó más de u$s6.000 millones a cinco fundaciones familiares, que hasta 2024 habían entregado más de u$s2.000 millones provenientes de sus fondos.

A través de Art Bridges Foundation, creada en 2016, destinó más de u$s500 millones a comprar obras de arte estadounidense y prestarlas a más de 400 museos de todo el país. En cuanto a salud, aportó al menos u$s250 millones a la Alice L. Walton School of Medicine de Bentonville, que recibió en 2025 a su primera camada de 48 estudiantes de Medicina.

Ese mismo año, Alice y otros integrantes de la familia anunciaron además la creación de una nueva universidad especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática sobre el terreno donde funcionaba la antigua oficina central de Walmart. Está previsto que reciba a sus primeros estudiantes en 2029.