De fundar una de las empresas más exitosas de Wall Street a ser el salvador de Tik Tok: quién es Jeff Yass

Jeff Yass amasó millones al fundar una empresa que transformó las finanzas. Su éxito lo colocó entre los más ricos de Estados Unidos. Sin embargo, sus decisiones financieras y políticas enfrentan críticas por priorizar beneficios personales, generando debates sobre el impacto de su riqueza.

Nacido en una familia modesta, este empresario construyó una fortuna desde Nueva York. Sus inversiones y donaciones lo llevaron al centro de controversias. Críticos cuestionan si sus acciones benefician a la sociedad o solo refuerzan su poder económico y político en el mundo actual.

Jeff Yass, nacido en 1958 en Nueva York, destacó en póker durante su etapa en la universidad de Binghamton . Tras graduarse, vivió un año y medio en Las Vegas apostando millones en partidas y carreras de caballos, desarrollando su talento para los cálculos.

En 1987, fundó Susquehanna International Group , una firma de trading que usa modelos matemáticos para operar en la Bolsa de Filadelfia. Con 3 mil empleados, maneja millones en transacciones diarias, especializándose en derivados, contratos financieros basados en activos como acciones o bonos.

En 2012, Yass invirtió en ByteDance, empresa matriz de TikTok, multiplicando su riqueza. Su estrategia de evitar impuestos, revelada por investigaciones, generó críticas. Su éxito financiero, basado en riesgos calculados, contrasta con cuestionamientos sobre sus métodos y su influencia política.

Miles de millones: el patrimonio de Jeff Yass

La revista Forbes estima el patrimonio de Jeff Yass en 59 mil millones de dólares en mayo de 2025, el mayor de Pensilvania. Sus millones provienen de Susquehanna, que posee un 15% de ByteDance, valorado en 40 mil millones. Su riqueza creció en 17.2 mil millones en 2025. Invirtió en Digital World Acquisition Corp, fusionada con Truth Social de Trump en 2024, generando ganancias significativas. Donó 96 millones a causas republicanas en 2024, consolidando su influencia.

Su reunión con Trump en 2024 cambió la postura de este sobre TikTok. Críticos argumentan que su apoyo a la plataforma protege su inversión en ByteDance, no el interés público. Su riqueza depende de mercados volátiles, y su historial de evasión fiscal plantea dudas sobre la ética de su fortuna, según investigaciones periodísticas.