Cumplió el sueño de ganar millones en la NBA, pero perdió todo por malas decisiones: la historia de Allen Iverson

A pesar de sostener ingresos de millones por muchos años, la mala administración lo llevó casi a la ruina.

La estrella de la NBA que estuvo al borde de la bancarrota y se salvó.

Existen innumerables historias de personajes que ganaron millones de dólares durante sus carreras pero no supieron aprovecharlos y terminaron desperdiciando sus fortunas. Estos casos demuestran que, muchas veces, no alcanza con tener ingresos millonarios, sino también es necesario saber como administrarlos.

Un caso emblemático del deporte, es el de la estrella de la NBA Allen Iverson , quien llegó a acumular 140 millones de dólares , pero entre malas decisiones financieras y derroches millonarios en fiestas y autos lujosos, rápidamente perdió todo, quedando al borde de la quiebra.

Casi pierde todo, pero un contrato millonario de por vida lo salvó.

Allen Iverson fue una de las más grandes estrellas de la NBA del siglo XXI. En el año 2001 llevó a Philadelphia a la final, donde cayó frente a los Lakers y también fue elegido MVP. Estos logros, atrajeron la atención de marcas como Adidas y Nike, pero él trabajaba con Reebok y decidió mantenerse fiel.

En los 9 años siguientes al acuerdo cobró 150 millones en contratos en la NBA con los Sixers, los Nuggets, los Pistons y los Grizzlies. Pero además se llevó 50 millones de dólares en contratos fuera del campo . Por su parte, Reebok le había ofrecido un acuerdo de por vida: un contrato de 800 mil dólares anuales y entre 5 y 10 millones de dólares por año hasta su retiro.

De todas maneras, el hecho de llevar adelante una vida ostentosa y su generosidad para con muchas personas, lo llevó a perder rápidamente considerables sumas de dinero. Comenzó a hacer regalos costosos, se compró autos de lujo, mansiones difíciles de mantener, y para el año 2012, se encontraba al borde de la bancarrota, manteniendo alrededor de 50 personas entre amigos y familiares.

La clausula de millones que podría asegurar su futuro

De todas maneras, gracias al contrato de por vida que hizo con la marca Reebok, pudo seguir obteniendo los 800.000 dólares anuales para acomodar sus finanzas. Pero además, existe una cláusula que parece ser la salvación a todos sus problemas.

Esta cláusula, implicaba un fondo clave de 32 millones de dólares cuando cumpliera 55 años, y en este momento se encuentra a 5 años de cobrar esa suma millonaria.