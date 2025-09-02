Construyó un imperio de miles de millones con su indemnización de despido: la historia de Michael Bloomberg

Con mucha visión y suerte, además de una indemnización de millones, logró forjar un imperio multimillonario.

Michael Bloomberg transformó una indemnización de despido en millones al fundar una empresa que revolucionó las finanzas. Desde una infancia modesta, escaló hasta ser uno de los más ricos de Nueva York. Su fortuna genera debates sobre desigualdad, reflejando un ascenso marcado por estrategia y controversias.

Michael Bloomberg, nacido en 1942 en Massachusetts, estudió en Johns Hopkins y Harvard. Trabajó en Salomon Brothers hasta 1981, cuando un despido le dejó 10 millones de dólares . Con ese dinero fundó Bloomberg LP , una empresa de datos financieros que generó millones.

Bloomberg LP creó el Bloomberg Terminal, un sistema de información para traders que transformó Wall Street. La compañía, donde posee el 88% de las acciones, creció hasta facturar 10 mil millones anuales . Su visión de tecnología financiera lo convirtió en un referente global.

Su éxito no está exento de sombras. Como alcalde de Nueva York de 2002 a 2013, enfrentó críticas por políticas que favorecieron a élites. Su campaña presidencial de 2020, autofinanciada con millones, generó dudas sobre la influencia del dinero en la política.

Miles de millones: el patrimonio de Michael Bloomberg

Forbes estima el patrimonio de Bloomberg en 104.7 mil millones de dólares en 2025, uno de los mayores de Nueva York. Su riqueza, derivada de Bloomberg LP, incluye millones de la gestión de datos financieros y medios. Fue alcalde y filántropo destacado.

Bloomberg donó 17.4 mil millones a causas como educación y cambio climático. Sin embargo, los críticos ven sus donaciones como maniobras para reducir impuestos. Gastó 73 millones en su campaña de 2001 para alcalde, marcando un récord en elecciones no presidenciales.