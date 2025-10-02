De ganar millones en el fútbol inglés a acumular deudas que lo llevaron a la quiebra: quién es Trevor Sinclair

La historia de uno de los mediocampistas ofensivos más peligrosos de Inglaterra en los últimos años.

El volante inglés tuvo una deuda que lo llevó a la bancarrota.

Trevor Sinclair fue un futbolista inglés que vivió la gloria: ganó millones, jugó en clubes destacados de la Premier League como Manchester City, West Ham, Queens Park Rangers y Cardiff, y representó a Inglaterra en el Mundial de 2002 , donde disputó todos los partidos de su selección hasta los cuartos de final.

Con sus habilidades, se convirtió en un jugador codiciado por su talento tanto en clubes como en el escenario internacional. Su carrera profesional duró casi dos décadas, hasta su retiro en 2008. Pero lo que alguna vez fue una vida de éxitos deportivos y reconocimiento, se transformó con el tiempo en un panorama muy distinto.

De ganar millones en el fútbol a la bancarrota, la historia del jugador inglés.

Trevor Sinclair comenzó su carrera profesional en Blackpool , y con el tiempo pasó por distintos clubes en Inglaterra. Su tranco lo llevó luego al Queens Park Rangers , donde fue consolidándose como mediocampista ofensivo capaz de generar peligro por los costados. Más tarde jugó en el Manchester City , donde su rendimiento se consideraba clave para el equipo.

Durante su paso por el West Ham United ganó la Copa Intertoto en el año 2000, uno de los pocos títulos oficiales de su carrera. Esa conquista quedó como uno de los puntos destacados en su palmarés.

En la selección inglesa, Sinclair participó en el Mundial de Corea-Japón 2002. Allí fue convocado para integrar el equipo que llegó hasta los cuartos de final, donde Inglaterra fue eliminada por Brasil. Esa participación en un mundial marcó uno de los picos de su nivel futbolístico.

Lejos de los millones: las deudas de Sinclair que lo llevaron a la quiebra

Desde su retiro en 2008, Sinclair tuvo varios ingresos vinculados al fútbol, medios de comunicación y apariciones públicas, pero en años recientes su situación financiera comenzó a deteriorarse.

El detonante fue una deuda fiscal con las autoridades del Reino Unido correspondiente al ejercicio 2021-2022, que incluye impuestos impagados, obligaciones del Seguro Nacional (National Insurance), y sanciones impuestas por el organismo recaudador, HM Revenue & Customs (HMRC).

El monto principal de la deuda asciende a 26.000 libras esterlinas (aproximadamente 30.500 euros), aunque en la práctica las sanciones y costos adicionales incrementan la carga total. Además, HMRC ha manifestado que no ha recibido pagos ni comunicación por parte de Sinclair desde que venció el plazo para renegociar estas obligaciones.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron formalmente una orden de bancarrota. El abogado de Sinclair ha pedido una prórroga para que su cliente pueda generar ingresos suficientes con el fin de saldar parte de las deudas. Sin embargo, la jueza encargada del caso ha señalado la urgencia del asunto y la falta de cooperación, avisando que sin resolverlo, la declaración de quiebra será inevitable y con consecuencias importantes.