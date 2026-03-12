Comprar ropa en la Argentina sigue siendo más caro que en el resto de la región

La ropa en la Argentina es la más cara de la región , tras un reciente estudio que analizó también a Uruguay, México, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia y Paraguay . Además, reveló que el país lidera otros aspectos costosos como restaurantes y recreación.

Un informe elaborado por la consultora Fundar comparó distintos precios entre países de América Latina y allí destacó que el país es más costoso que el promedio regional en cinco de los once rubros de consumo analizados: entre ellos, restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar.

La discusión si el país es más caro o barato en dólares volvió al centro del debate tras la apertura comercial del Gobierno. Mientras algunos sectores advierten por el encarecimiento del país frente a la región, otros indicadores muestran un panorama más heterogéneo o de recomposición de precios relativos que habían quedado rezagados durante años, como ocurre con algunas tarifas y servicios.

De acuerdo con el estudio, realizado a partir del índice de precios relativos correspondiente a diciembre de 2025 , la Argentina está un 12% más barata que el promedio de América Latina en términos de costo de vida medido en dólares, apareciendo con precios más bajos que Uruguay, México, Chile y Brasil , pero más altos que los de Bolivia, Colombia y Paraguay.

Este resultado deja a la Argentina en “una posición intermedia dentro de la región” , señala el informe, que remarca que el país es más caro que algunos vecinos latinoamericanos pero todavía más barato que la mayoría de las economías desarrolladas. No obstante, en el caso de la indumentaria la venta figura 145 puntos más cara que el resto de los países mencionados.

La industria textil cayó casi 26% interanual y el sector perdió más de 19.000 empleos en dos años

La actividad en la industria textil no encuentra piso, con una una caída del 25,7% interanual, según el último informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). La capacidad instalada del sector es una de las más bajas de la industria, ubicándose casi 8% por debajo de diciembre del año previo. A eso se le suma una pérdida de puestos de trabajo que supera los 19.000 desde el cambio de gobierno.

En el acumulado de 2025, el textil cedió 7,8%, mientras que el total industrial logró crecer 1,6%. Al interior del sector, los rubros más golpeados fueron los tejidos y acabado de productos textiles e hilados de algodón, con caídas superiores al 30% en la comparación interanual. La preparación de fibras de uso textil también registró un deterioro significativo, siendo el principal factor explicativo de la baja acumulada en el año.

En diciembre, el sector textil operó al 35% de su capacidad, el segundo guarismo más bajo de toda la industria, apenas por encima de la automotriz. Si bien el dato implicó una mejora de 6 puntos porcentuales respecto a noviembre, todavía se encuentra 7,9 puntos por debajo del nivel registrado un año atrás. La industria en general, en tanto, operó al 53,8%.