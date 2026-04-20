De trabajar por 2 dólares al día a convertirse en un diseñador de 350 millones: la historia de Daymond John

Soportó ser muy mal pagado, pero eso fue el puntapié para conseguir una de las mayores fortunas en su rubro.

La televisión suele dar fama y esa popularidad es una puerta para ganar millones de dólares en muchos casos. Sin embargo, también existen quienes consiguen hacer una fortuna importante en un contexto adverso y después llegan a la pantalla chica para demostrar que nada es imposible en la vida.

Daymond John es una cara conocida; muchos lo asocian con el éxito, pero pocos conocen sus humildes orígenes. Supo sobrevivir ganando muy poco trabajando muchas horas, pero eso fue el puntapié inicial de una carrera que combinó reconocimiento con exposición mediática.

Daymond Garfield John nació el 23 de febrero de 1969 en Brooklyn, Nueva York, y creció en Hollis, Queens, en un entorno muy vinculado al desarrollo de la cultura hip hop . Sus padres se separaron cuando era chico y empezó a contribuir desde joven para ayudar en su casa. Mientras estudiaba, también trabajaba a tiempo completo, aunque por muy poco dinero.

El inicio de su camino empresarial estuvo en un producto puntual. A comienzos de los años 90 detectó que un gorro de lana con tiras, muy usado en la escena urbana, se vendía a 20 dólares. Decidió fabricarlo por su cuenta con ayuda de su madre, que le enseñó a coser, y junto a su vecino Carlton Brown comenzó a venderlo en distintos puntos de Nueva York.

Los gorros se ofrecían a 10 dólares y en un solo día lograron ingresos por 800 dólares. Ese resultado le permitió validar la idea y avanzar hacia algo más grande, con una lógica basada en producir a menor costo y vender directamente a un público que ya estaba interesado en ese tipo de producto.

Un imperio millonario: la explosión de FUBU

Con el crecimiento de la propuesta, Daymond John sumó a J. Alexander Martin y Keith Perrin, además de Brown, y lanzó FUBU, sigla de “For Us By Us”. La marca apuntaba a un segmento específico dentro de la moda urbana, con identidad propia y conexión directa con la cultura hip hop. En paralelo, seguía trabajando en Red Lobster para sostenerse mientras el negocio crecía.

El financiamiento inicial llegó a partir de una decisión clave dentro de su entorno familiar. Su madre hipotecó su casa por 100 mil dólares, dinero que se utilizó para comprar maquinaria y producir a mayor escala. Ese mismo hogar funcionó como centro de operaciones, con tareas de confección, almacenamiento y distribución.

La marca ganó visibilidad cuando empezó a aparecer en videoclips y artistas del ambiente comenzaron a usar sus prendas. Uno de los momentos más importantes fue la presencia de LL Cool J con ropa de FUBU, lo que amplificó su alcance. Más adelante, en una feria de moda en Las Vegas, consiguieron pedidos por 300 mil dólares sin contar todavía con la capacidad productiva necesaria.

En seis años, FUBU superó los 350 millones de dólares en ventas anuales. Con el tiempo, la marca acumuló más de 6 mil millones de dólares en ingresos globales, ampliando su catálogo a distintas categorías de indumentaria y logrando presencia en grandes cadenas.

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La etapa en Shark Tank

Después de reducir su participación operativa en FUBU, Daymond John se enfocó en inversiones, asesoramiento de marcas y desarrollo de negocios. En 2009 se incorporó como uno de los inversores de Shark Tank, donde evaluó proyectos y negoció participaciones en distintas compañías.

A lo largo del programa invirtió más de 8.5 millones de dólares de su propio capital. Una de sus operaciones más relevantes fue la entrada en Bombas, una marca de indumentaria en la que adquirió el 17,5% tras invertir 200 mil dólares. La empresa superó los 1.000 millones de dólares en ventas acumuladas.

Su presencia en televisión también generó nuevas fuentes de ingresos, entre ellas acuerdos comerciales, conferencias, publicaciones y el desarrollo de The Shark Group, una firma orientada a estrategia de marca y marketing.

El patrimonio actual de Daymond John

El patrimonio actual de Daymond John está estimado en 350 millones de dólares, una cifra que no solo se explica por FUBU y sus inversiones, sino también por su actividad empresarial posterior. Es fundador y director ejecutivo de The Shark Group, una firma dedicada a consultoría, marketing y acuerdos de licencia para distintas marcas.

A eso se suma su trabajo como autor, con varios libros que llegaron a las listas de más vendidos del New York Times y del Wall Street Journal, además de sus programas de formación empresarial como Daymond on Demand y Next Level Success, enfocados en emprendedores.

En paralelo, mantiene ingresos vinculados a conferencias, acuerdos comerciales y producciones audiovisuales. Fue productor ejecutivo de The Crow: Wicked Prayer, trabajó como embajador de marcas como Shopify y en 2021 firmó un acuerdo con Audible para expandir su presencia en plataformas digitales.

En los últimos años también estuvo involucrado en disputas comerciales de alto monto. En abril de 2026 presentó una demanda por 30 millones de dólares contra ex socios por acuerdos vinculados a equipos de protección durante la pandemia, en los que asegura haber participado en contratos por alrededor de 150 millones de dólares.