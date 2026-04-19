El dron que reemplazará a los médicos en la guerra: el invento que puede salvar millones de vidas

Un avance sorprendente cambia la atención sanitaria en medio de la crisis y abre la oportunidad de asistir heridos en medio de la batalla.

Este invento está diseñado para llegar rápido a donde más se lo necesita.

La tecnología se encuentra en un estado de evolución constante para poder ser aplicada en tiempos de guerra y emergencias . En ese contexto, los dispositivos aéreos sin tripulación, como los drones , ya no se limitan a observar o transportar insumos, sino que empiezan a cumplir funciones mucho más complejas.

Ahora, un nuevo desarrollo intenta modificar la manera en la que se comporta la asistencia sanitaria en escenarios críticos . Se trata de un sistema que cuenta con robótica avanzada y movilidad aérea , pensado para actuar cuando el acceso humano resulta imposible o demasiado riesgoso.

El proyecto, impulsado por una empresa tecnológica de la India, propone una herramienta médica que puede intervenir a los pacientes que se encuentran en situaciones muy riesgosas para otro ser humano. Se puede decir que este equipo es una mezcla entre un robot quirúrgico y un dispositivo aéreo que funciona por su cuenta.

Este artefacto está diseñado para operar de manera rápida donde el humano no alcanza.

La idea central consiste en llevar atención inmediata al lugar donde ocurre una emergencia. En lugar de trasladar al herido hacia un hospital, el sistema llega hasta la zona afectada y ejecuta las maniobras necesarias para estabilizarlo. Entre sus funciones previstas se incluyen el control de hemorragias , la realización de suturas , la liberación de presión en el tórax y la extracción de fragmentos peligrosos .

El equipo incorpora brazos robóticos en miniatura con instrumentos similares a los de un quirófano . Estas herramientas permiten actuar de manera precisa sobre el cuerpo del paciente, incluso en condiciones adversas . De todas formas, el control no queda en manos del propio dispositivo, ya que un especialista puede operarlo a distancia desde un entorno seguro.

Este tipo de asistencia remota ya existe en hospitales con robots quirúrgicos, pero la novedad radica en la capacidad de trasladar ese sistema fuera de un espacio controlado. El dispositivo puede desplazarse mediante navegación satelital y cubrir grandes distancias en pocos minutos. Además, el proyecto contempla la integración con unidades médicas móviles que funcionen como quirófanos portátiles. De esta manera, el dron actuaría como primera respuesta para estabilizar al paciente antes de un traslado más complejo.

Por ahora, la tecnología se encuentra en etapa de pruebas, pero sus desarrolladores estiman que en el corto plazo podría comenzar a operar en entornos reales, especialmente en las guerras. A largo plazo, el objetivo incluye su uso en accidentes viales y catástrofes naturales.

Dron cirujano Está adaptado para atravesar catástrofes naturales y campos de guerra. Gentileza - SSInnovations

La importancia de los drones ante la urgencia

El uso de drones en tareas de emergencia no es algo nuevo, ya hace años que se emplean para transportar medicamentos, sangre o equipos médicos hacia zonas de difícil acceso. En situaciones críticas, el tiempo de respuesta de estos artefactos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que un vehículo terrestre puede demorarse por obstáculos o distancia, mientras que estos equipos pueden llegar en línea directa al punto necesario.

En el ámbito de la salud, se implementaron sistemas que entregan desfibriladores en casos de paro cardíaco antes de que llegue una ambulancia. También existen otras versiones que asisten a personas sin formación médica para detener hemorragias con la ayuda de inteligencia artificial.

El desarrollo de este artefacto se debe a que muchas víctimas no reciben atención a tiempo. En los conflictos armados o accidentes graves, el acceso de los profesionales a las víctimas puede ser imposible, pero este tipo de tecnología permite ganar tiempo, mejorar las probabilidades de supervivencia y mantener a los médicos a salvo.

A medida que estas herramientas evolucionan, también se plantea el desafío de garantizar su funcionamiento seguro, ya que también hay que dedicar tiempo a la protección frente a fallas técnicas o posibles ataques informáticos.