De trabajar en el cine de su abuelo a ser un multimillonario ganador de varios Oscar: quién es Jeffrey Lurie

Heredar muchas veces puede ser sinónimo de millones de dólares , aunque hay ocasiones dónde puede ser la herramienta para llegar a ellos. Además, aprender ciertos oficios desde pequeño sumados a una gran ambición, pueden ser las claves para construir uno de los legados más importantes que se haya visto.

Jeffrey Lurie desde muy joven incursionó en la industria del entretenimiento, pero también mostró dotes para llevar a cabo grandes negocios en otros rubros. Si bien es una figura consagrada, al día de hoy demuestra una ambición que poco se ha visto en el mundo del espectáculo y los deportes.

Creció en Boston, en una familia dedicada al entretenimiento. Su abuelo Philip Smith fundó General Cinema Corporation , una cadena de cines que llegó a ser la cuarta más grande de Estados Unidos. De joven, trabajó en esas salas mientras estudiaba historia en Clark University. Completó un máster en psicología y un doctorado en políticas sociales, forjando una mente analítica que lo preparó para manejar grandes negocios.

Tras dejar la docencia, Lurie se unió a General Cinema como ejecutivo, negociando con estudios de Hollywood. Más tarde, creó Chestnut Hill Productions, su propia compañía, y produjo películas como Sweet Hearts Dance , con Don Johnson, Te amo hasta la muerte , V.I. Warshawski, y Foxfire , con Angelina Jolie. Estas cintas, distribuidas por grandes estudios, le dieron experiencia en el cine y aprovecharon la herencia familiar.

El gran salto llegó cuando compró los Philadelphia Eagles, un equipo de fútbol americano en problemas. Con apoyo de su madre, pagó 195 millones de dólares, consiguiendo un préstamo respaldado por acciones familiares. Bajo su liderazgo, los Eagles ganaron dos Super Bowls, uno contra los Patriots y otro contra los Chiefs, aumentando el valor del equipo a 8 mil millones de dólares. Lurie contrató entrenadores clave y llevó al equipo a numerosos playoffs, consolidándose como un dueño ganador.

A través de Play/Action Pictures, Lurie produjo documentales que le valieron tres Oscars: Inside Job, sobre la crisis financiera, Inocente, sobre una joven inmigrante, y Summer of Soul, sobre el Festival de Harlem. Recientemente, lanzó Apocalypse in the Tropics, abordando el cambio climático. Estos proyectos, aunque no generan grandes ganancias, elevan su prestigio y diversifican su legado.

Miles de millones: el patrimonio de Jeffrey Lurie

La fortuna de Jeffrey Lurie se estima en 5 mil millones de dólares, según la revista Forbes, impulsada por los Philadelphia Eagles, valuados en 8 mil millones. Los ingresos del equipo, provenientes de derechos de televisión, patrocinios y entradas, generan cientos de millones al año. Su inversión inicial de 195 millones se multiplicó gracias a los campeonatos y la gestión eficiente del equipo.

Lurie también invierte en arte contemporáneo, con una colección valuada en 15 millones de dólares, incluyendo obras de artistas latinos. Posee un Ferrari clásico y un Tesla Model S. Su filantropía incluye donaciones anuales de millones al Lurie Autism Institute, apoyando investigación, lo que reduce su patrimonio, pero fortalece su impacto social.