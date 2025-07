De unicornio a pyme: cómo aplicar la mentalidad "ship fast" sin ser una empresa de software

Mercado Libre: el ejemplo argentino

Mercado Libre no solo aplica este modelo: lo lleva al extremo. Hoy realiza hasta 10.000 actualizaciones por día en sus plataformas de e-commerce, logística y fintech. Para lograrlo, formó equipos que pueden tomar decisiones sin pedir permiso, automatizó procesos clave y construyó su sistema sobre tecnologías como la nube de Amazon (AWS), que le permite escalar sin fricciones.

Y así como lo hizo Mercado Libre —desde Argentina—, la mayoría de los unicornios criollos también adoptaron esta forma de trabajar. Incluso muchas otras empresas nacionales ya comenzaron a transitar ese camino.

¿Cómo se empieza? Un plan claro para cualquier empresa de tecnología

No hace falta ser una empresa de software para trabajar con esta metodología . El libro Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps (lectura casi obligatoria para cualquier director tech), basado en investigaciones reales sobre cientos de compañías, propone un camino muy concreto:

Equipos con autonomía: Armar equipos que puedan crear, probar y lanzar funcionalidades y cambios sin depender de aprobaciones interminables. Con reglas claras, pero con espacio para moverse rápido.

Armar equipos que puedan crear, probar y lanzar funcionalidades y cambios sin depender de aprobaciones interminables. Con reglas claras, pero con espacio para moverse rápido. Automatizar lo repetitivo: Que las tareas técnicas no dependan de personas disponibles, sino de sistemas automáticos. Esto reduce errores y libera tiempo para pensar mejor.

Que las tareas técnicas no dependan de personas disponibles, sino de sistemas automáticos. Esto reduce errores y libera tiempo para pensar mejor. Dividir el sistema (o el problema) en partes pequeñas: En lugar de trabajar todos sobre un solo sistema (o problema) gigante, dividirlo en partes más pequeñas independientes. Así, un cambio en un área no frena al resto.

En lugar de trabajar todos sobre un solo sistema (o problema) gigante, dividirlo en partes más pequeñas independientes. Así, un cambio en un área no frena al resto. Usar la nube: La infraestructura en la nube (como AWS, Google Cloud, etc.) permite escalar, probar y lanzar funcionalidades y cambios sin invertir en servidores ni esperar meses para implementar nada.

La infraestructura en la nube (como AWS, Google Cloud, etc.) permite escalar, probar y lanzar funcionalidades y cambios sin invertir en servidores ni esperar meses para implementar nada. Controlar sin frenar: No se trata de lanzar funcionalidades y cambios a lo loco. Se trata de hacerlo con calidad, con pruebas y tests automatizados, con monitoreo constante y con la posibilidad de retroceder si algo no funciona.

¿Y si mi empresa no es de tecnología?

Justamente por eso este modelo es útil.

Un banco puede lanzar mejoras semanales en su app sin depender de aprobaciones del área legal cada vez.

Una empresa agropecuaria puede ajustar sus procesos en base al clima o al rinde real sin esperar fin de campaña.

Un municipio puede mejorar sus trámites digitales con pequeños cambios cada semana.

En todos los casos, la clave es entregar valor más rápido que la competencia, con ciclos de mejora más cortos y un equipo que aprende mientras trabaja.

La velocidad es el nuevo factor determinante

Durante años se creyó que las empresas grandes eran las que ganaban. Hoy, cada vez es más claro que las empresas rápidas son las que dominan el mercado.

Y la buena noticia es que la velocidad no requiere más gente, ni más presupuesto: requiere foco, organización y una nueva forma de trabajar.

A esta fórmula se le suma un nuevo factor clave: la inteligencia artificial. Mucho más allá de los chats como ChatGPT, existen miles de servicios de IA ya disponibles que pueden transformar desde la atención al cliente, hasta el mantenimiento predictivo de una línea de producción, pasando por análisis de fraude, clasificación de documentos o detección de anomalías en tiempo real. Y la mayoría de estas herramientas ya están listas para usar, integrables y disponibles en la nube.

Conclusión: ¿estás listo para moverte a toda velocidad?

Entregar funcionalidades todos los días no es solo una mejora técnica: es una estrategia de negocio. Las empresas que adoptan este modelo logran:

Adaptarse más rápido al mercado

Innovar con menos riesgo

Satisfacer mejor al cliente

Escalar sus soluciones con datos reales

En la economía argentina —compleja, cambiante, pero llena de talento— adoptar este enfoque no solo es posible: es necesario.

Y si además se combina con el uso inteligente de IA, el potencial se multiplica. La inteligencia artificial no se limita a asistentes virtuales: puede ser el nuevo motor de eficiencia, análisis y automatización en cualquier modelo de negocio, esté donde esté. Desde startups hasta empresas tradicionales.

La pregunta que todo CEO, director o incluso manager debería hacerse hoy es sencilla: ¿Mi empresa está preparada para lanzar algo nuevo esta semana?

Si la respuesta es no, quizás sea el momento de repensar no solo la tecnología, sino también la forma en que trabajamos.

Emprendedor tecnológico y estratega cloud con trayectoria en crear, escalar y M&A de compañías tech.