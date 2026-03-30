Le pagan casi 2 millones de dólares a un extraño: el insólito acuerdo de uno de los equipos más populares de Estados Unidos

Este hombre, que al día de hoy se mantiene en el anonimato, recibe una enorme suma de dinero por parte de una importante franquicia.

Un hombre misterioso aprovechó la mala jugada de una de las estrellas del deporte.

El mundo del deporte es una vía para conseguir millones de dólares, ya que las franquicias más importantes le pagan enormes sumas de dinero a quienes demuestran su talento dentro de la cancha. Para no caer en la ruina en el futuro, muchos consiguen acuerdos bastantes curiosos, aunque pocos como los de este señor.

A pesar de haber ganado varias Series Mundiales en la MLB, este exbeisbolista perdió su fortuna debido a una pésima gestión financiera. El resultado es una situación insólita: un desconocido cobra hoy la millonaria pensión que le correspondía al deportista, y seguirá haciéndolo por muchos años.

Darryl Strawberry debutó en las Grandes Ligas en 1983, año en el que fue elegido Novato del Año. Si bien brilló principalmente con los New York Mets , donde conectó más de 250 jonrones y ganó la Serie Mundial de 1986 , su carrera deportiva fue mucho más amplia. Durante sus 17 temporadas como profesional, también jugó para Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants y los New York Yankees, equipo con el que sumó otros tres títulos a su vitrina.

En 1985, el jugador y los Mets firmaron una extensión de contrato que incluía un punto muy particular para su temporada de 1990. En lugar de percibir todo su salario de ese año en un solo pago, ambas partes decidieron reservar el 40% de ese capital para el futuro.

De esta manera, Strawberry cobró 1.11 millones de dólares por adelantado, mientras que los 740 mil restantes quedaron guardados sumando un interés anual del 5.1%. La idea de este acuerdo era que esos fondos se transformaran en un sólido respaldo económico para cuando el deportista se retire .

El plan inicial establecía que, a partir del año 2004, los Mets debían empezar a emitir cheques mensuales de casi 9 mil dólares. Este arreglo estaba calculado para mantenerse de forma ininterrumpida hasta el mes de agosto de 2033, garantizándole un ingreso fijo a largo plazo.

Una deuda de millones en impuestos

El problema principal fue que el exjugador llevaba una vida personal desordenada y nunca llegó a disfrutar de ese retiro. Durante varios años omitió el pago de sus impuestos, lo que generó un rojo imponente con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. En concreto, el Estado le reclamaba más de 500 mil dólares por obligaciones atrasadas.

El Gobierno intentó cobrar esta suma por distintas vías tradicionales, intimando al exbeisbolista a regularizar su situación. Ante la negativa a pagar y la falta de voluntad para liquidar sus propiedades o bienes de valor, las autoridades norteamericanas perdieron la paciencia y decidieron avanzar por el camino judicial para asegurar el cobro.

La mira del fisco se posó directamente sobre el contrato que la exestrella mantenía con su antiguo equipo. En 2004, justo cuando los Mets debían emitir el primer cheque mensual de casi 9 mil dólares, el IRS embargó la operación, obligando a la franquicia a depositar todo ese dinero en las cuentas públicas para cancelar la deuda lentamente.

Darryl Strawberry Mark Lennihan/Associated Press Mark Lennihan/Associated Press

Quién cobra ahora el sueldo mensual del exbeisbolista

Durante una década entera, el gobierno estadounidense recibió puntualmente esos cheques mensuales por parte de los Mets. Sin embargo, para el año 2015, las autoridades decidieron cambiar la estrategia porque no querían esperar hasta 2033 para terminar de cobrar.

En lugar de seguir recaudando el dinero mes a mes, el objetivo pasó a ser conseguir un solo pago que cubriera el valor restante del contrato para cerrar el caso de forma definitiva.

Para lograr esto de manera rápida, el IRS organizó una subasta pública en el estado de Illinois durante enero de 2015. Lo que pusieron a la venta fue el derecho legal a cobrar las 223 cuotas mensuales que la franquicia neoyorquina todavía estaba obligada a pagar hasta la finalización del acuerdo original.

La subasta arrancó con un precio base de 550 mil dólares y representaba una gran oportunidad, ya que la suma total de esos cheques a futuro alcanzaba los 1.28 millones. Finalmente, un comprador que exigió mantener el anonimato ganó la puja y se quedó con la totalidad de los pagos pendientes.

Gracias a esta extraña cadena de eventos, un completo desconocido es quien hoy en día disfruta de aquel antiguo arreglo. Todos los meses, sin excepción, los New York Mets le envían un cheque de casi 9 mil dólares a esta persona misteriosa, y estarán obligados a seguir haciéndolo hasta agosto de 2033.