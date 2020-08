La red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos y diversos

“Que las organizaciones sean diversas es un activo sumamente importante, porque la sociedad lo percibe como tal. Hoy por hoy la diversidad es una pieza fundamental de la sociedad y es por eso que los consumidores prefieren a una organización que esté comprometida con el tema”, dijo a Ámbito Silvio Miguel Suarez, representante de Pride Connection Argentina.

Suarez explicó que el camino a recorrer no es igual para todas las firmas y que no es el fin de la organización estandarizar a sus miembros. “No se trata de buscar que todas las empresas nivelen en cuanto a diversidad, porque es obvio que a nivel corporativo todas tienen diferentes estados de maduración en lo que tiene que ver con temas de diversidad y su abordaje. Lo que buscamos es que cada una pueda ir creciendo a su ritmo y a su paso”, aseguró.

Según el representante de Pride, compartir buenas prácticas y fomentar la cultura de la diversidad impacta tanto dentro como fuera de las empresas, ya que esto “permea a la comunidad y a los empleados”.

Para Suarez, generar ambientes laborales seguros, inclusivos y diversos no es una opción sino una deber. “La contrapartida de la inclusión es la exclusión. No ir por el camino de la diversidad genera quedar del otro lado, en una página cerrada”, aseguró.

La deuda con el colectivo trans

En Argentina las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años y, pese a que en algunos distritos rigen leyes de cupo laboral trans, aún urge una normativa a nivel nacional que facilite a este colectivo la posibilidad de un puesto de trabajo. Según Mónica Macha, diputada impulsora de Ley Nacional Diana Sacayán –que establece para este grupo un mínimo del 1% de los contratos en la administración pública-, el 95% de esta población no tiene un empleo formal.

En ese sentido, esto es también una cuenta pendiente dentro de Pride Connection. “La inserción laboral trans es uno de los mayores desafíos en todas las organizaciones. No solamente debería estar acompañada de una ley sino de una maduración y de un conocimiento sobre el ‘ser trans’. Es algo en lo que se está trabajando mucho para que en un futuro podamos dar ese paso”, explicó Suarez, al tiempo que añadió: “Como red, nosotros lo promovemos, lo tenemos como bandera porque es una deuda que tenemos como sociedad”.

Consultado sobre los motivos que demoran la inserción laboral de este colectivo, el vocero mencionó: “Como todo cambio, no es fácil. Pero es algo que la misma sociedad está empujando”. Y concluyó: “La importancia que tiene la solicitud social en el ámbito corporativo es muy importante”.

La visión de Accor: “Ya no hay espacio para no ser inclusivo”

Antonietta Varlese, vicepresidenta de Comunicación, Relaciones Institucionales, Diversidad y Sustentabilidad de la cadena de hoteles Accor, destacó que la firma tiene una estrategia LGBTIQ+ desde hace tres años. “Parte de esa estrategia es involucrarnos con alguna organización local de diversidad”, sostuvo al explicar su relación con Pride.

En ese sentido, afirmó que “Argentina es el país donde hay mejor receptividad de clientes LGBTIQ+ de toda la región”, lo cual derivó en varias acciones por parte de la empresa.

Una de las apuestas al respecto fue la creación de Manual de Reclutamiento LGBTIQ+, un documento con algunos conceptos básicos para el proceso de selección específico de este colectivo, con el que cuentan todos los empleados de recursos humanos de la cadena.

A la hora de señalar el motivo de su estrategia, Varlese concluyó: “Ya no hay espacio para no ser inclusivo en un negocio. No vemos la opción de no ser diversos, no es parte de nuestro plan actual ni futuro”.