Donó millones de dólares a más de 100 países del mundo gracias a su fundación: quién es George Soros







Este magnate destaca por su gran actividad filantrópica a lo largo de su vida, ya que llegó a donar más de 30 mil millones de dólares.

George Soros nació en 1930 en Hungría, pero escapó de su pais durante la ocupación nazi.

Muchos empresarios y magnates multimillonarios realizan diversas acciones benéficas en apoyo a distintas causas. George Soros es un ejemplo especial de ello, ya que fue reconocido como uno de los inversores más filantrópicos del mundo gracias a su actividad a través de la fundación Open Society Foundation.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de su destacable actividad filantrópica, Soros también supo ser una figura controvertida. Por ejemplo, fue una de las primeras personas en repudiar la guerra contra las drogas en Estados Unidos y contribuyó con su apoyo al movimiento a favor de la marihuana medicinal.

Quién es George Soros George Soros (archivo). George Soros (archivo).

Nacido como György Schwartz, Soros escapó de su hogar, Hungría, en 1947 durante la ocupación nazi. Estudió economía en la London School of Economics y se mudó a Nueva York en 1956 para dedicarse a las finanzas. Después de trabajar en distintas firmas, en 1970 decidió fundar su propio fondo de cobertura, llamado Quantum Fund Endowment, con una inversión de 12 millones de dólares.

Con el dinero recaudado con su compañía, George Soros decidió abrir su propia fundación, la Open Society Foundations, con la que realizó todo tipo de donativos. Gracias a sus habilidades para la inversión y su gran labor en la filantropía, el empresario es una de las personalidades más respetadas de la industria.

Obra filantrópica de Geroge Soros George Soros 2.jpg A través de la Open Society Foundation, George Soros donó más de 32 billones de dólares a diferentes causas y proyectos alrededor del mundo. Cuando apenas comenzó con su trabajo filantrópico, el magnate financiaba becas para estudiantes negros en la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y para que disidentes de Europa del Este estudiaran en el extranjero. Hoy en día, se estima que su organización opera en más de 120 países en los que comparte ideas sobre la libertad de expresión, la igualdad, la diversidad; y busca solucionar problemas considerados “insolubles”.

Temas Millones