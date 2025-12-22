El abogado que ganó millones con polémicos juicios, pero terminó en la ruina por problemas legales + Seguir en









Las mismas tácticas agresivas y decisiones controvertidas que lo consagraron también sembraron las semillas de su caída.

El abogado estadounidense, conocido por su audacia y éxito en casos imposibles. Imagen: NPR

Durante años fue una de las figuras más influyentes y reconocidas del sistema judicial estadounidense. Su nombre estuvo ligado a algunos de los juicios más mediáticos del siglo XX donde su estilo confrontativo y su capacidad para manejar casos complejos le valieron fama, prestigio y honorarios de millones de dólares.

Pero detrás del éxito profesional se escondía una historia que terminó marcada por conflictos éticos, sanciones judiciales y una estrepitosa caída económica. Investigaciones por el manejo indebido de bienes de sus clientes y graves problemas legales lo llevaron a perder su licencia y su fortuna. El protagonista de esta historia es Francis Lee Bailey.

F. Lee Bailey F. Lee Bailey (Izquierda) con su cliente Samuel H Sheppard después de un controvertido caso en 1966. Imagen: William J Smith/AP Protagonista de defensas polémicas: el ascenso de F. Lee Bailey Francis Lee Bailey Jr. se destacó como uno de los defensores criminales más prominentes de Estados Unidos. Con una carrera que comenzó en la década de 1960, saltó a la fama tras intervenir en casos que muchos consideraban casi imposibles de ganar, como la apelación exitosa del Dr. Sam Sheppard ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y su papel en la defensa de acusados en casos como My Lai y otros juicios de alto impacto mediático.

Su estilo audaz y su habilidad para manejar evidencias complejas lo convirtieron en una figura buscada por clientes que enfrentaban cargos graves y una prensa implacable. Su presencia en el denominado “dream team” en el juicio por asesinato de O.J. Simpson consolidó aún más su reputación en los tribunales y ante el público, elevando su perfil y sus ingresos a niveles que pocos abogados alcanzan.

No obstante, su ascenso profesional estuvo marcado por controversias. Una de las más graves surgió de su manejo de acciones de una empresa farmacéutica que pertenecían a uno de sus clientes, cuando afirmó que las ganancias de esas acciones constituían honorarios legítimos.

El conflicto con las autoridades sobre estos activos llevó a un enfrentamiento legal que incluyó un breve encarcelamiento por desacato y el inicio de investigaciones por mala conducta profesional. Estas investigaciones culminaron en su desbaratamiento, poniendo fin a su capacidad de ejercer en los estados donde tenía licencia y erosionando su reputación. De los millones a la bancarrota: la caída del abogado La pérdida de la licencia para ejercer fue un golpe devastador para Bailey. Sin la capacidad de trabajar como abogado, su principal fuente de ingresos se secó y las obligaciones fiscales derivadas de disputas sobre sus ingresos lo dejaron con deudas millonarias. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo persiguió por impuestos impagos relacionados con ganancias no declaradas, embargando bienes y acumulando intereses y multas que superaron los cinco millones de dólares. Al no poder satisfacer estas cargas, Bailey se vio forzado a presentar una solicitud de bancarrota, declarando posesiones mínimas pese a haber tenido en su trayectoria una fortuna estimada en décadas anteriores en varios millones. La historia de F. Lee Bailey es recordada no solo por sus éxitos en salas de audiencias, sino también como un ejemplo de cómo decisiones controvertidas y problemas legales pueden derrumbar incluso a quienes parecen invulnerables en la cima de sus profesiones. Finalmente, murió en el año 2017, a la edad de 87 años.

