El innovador invento que millones van a querer en sus oficinas: ahorra tiempo y dinero + Seguir en









Este invento apunta a que millones de espacios de trabajo ahorren recursos, tiempo operativo y gastos innecesarios.

Un equipo compacto transforma y redefine la lógica del trabajo cotidiano en las oficinas. Freepik

El avance de la tecnología aplicada al trabajo cotidiano impulsa inventos que prometen cambiar la dinámica en las empresas modernas. En ese escenario, millones de oficinas buscan reducir costos operativos, optimizar procesos internos y ganar eficiencia real sin resignar calidad, seguridad ni control sobre sus recursos diarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gestión del papel aparece como uno de los grandes desafíos dentro de ese objetivo. Frente a ese problema concreto, surge un dispositivo pensado para transformar residuos habituales en un recurso reutilizable, con impacto directo en la organización, los tiempos de trabajo y el presupuesto.

920668249_252755001_1706x960 El sistema permite producir papel nuevo dentro de la oficina y se perfila como una solución para millones de espacios de trabajo. Foto: Epson Una impresora que convierte el papel usado en hojas nuevas para usar Se trata de un sistema desarrollado por Epson capaz de transformar hojas impresas y usadas en papel nuevo, listo para volver a utilizar. El proceso se realiza dentro de la oficina, sin necesidad de enviar el material a plantas externas ni depender de proveedores.

Este equipo funciona a partir de la descomposición del papel en fibras secas de alta calidad, que luego se recomponen para formar hojas nuevas. A diferencia de los métodos tradicionales, el procedimiento no utiliza agua, lo que marca una diferencia clave en términos operativos y ambientales.

El dispositivo incorpora sensores internos que identifican automáticamente el tipo de papel introducido y ajustan el proceso sin intervención manual. De esta manera, se pueden reutilizar distintos formatos habituales de oficina sin afectar el resultado final.

Las llamativas funciones de este dispositivo Entre sus funciones más destacadas se encuentra la optimización automática del proceso y la posibilidad de supervisar el impacto ambiental generado, con datos accesibles desde computadoras y dispositivos móviles. El equipo también amplía las opciones de tamaño de papel disponibles y refuerza la confidencialidad, ya que los documentos usados se destruyen y reutilizan dentro del mismo espacio de trabajo. Además de reducir residuos, el sistema permite producir papel bajo demanda, evitando acumulación de stock y traslados innecesarios. Esto se traduce en un ahorro directo de tiempo y dinero dentro de la rutina laboral.

Temas Millones