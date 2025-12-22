De trabajar en Facebook a conseguir miles de millones con su imperio de telemedicina: quién es Doug Hirsch + Seguir en









Con gran ambición y un trabajo más que importante en la red social, encontró la forma de llevar a cabo su propia compañía en un área completamente distinta.

Pese a su privilegiada posición en la red social, encontró la forma de generar su propia empresa multimillonaria. GoodRx

Hay quienes consiguen posiciones en lugares soñados por muchos, pero generan millones de dólares en ganancias gracias a su visión para los negocios, sin la necesidad de recurrir a un empleo en una compañía importante. Esa habilidad les permite ir más allá de los magnates para los que trabajan o incluso ubicarse en la misma línea.

Doug Hirsch es un apellido relacionado con el boom de Facebook, pero logró amasar una auténtica fortuna al detectar una oportunidad en un rubro hasta ese momento casi inexistente. Su propia ambición y una experiencia personal lo colocaron en un lugar privilegiado con el correr de los años.

Doug Hirsch Alexis Hunley El empresario encontró una oportunidad única para forjar su imperio. Alexis Hunley La historia de Doug Hirsch y cómo se convirtió en multimillonario Doug Hirsch construyó su camino empresarial antes de GoodRx en compañías clave de internet. Fue uno de los primeros empleados de Yahoo!, donde desarrolló comunidades digitales como Yahoo! Groups y GeoCities, y luego se sumó a Facebook en 2005 como vicepresidente de producto, trabajando de forma directa en la expansión temprana de la red social junto a su equipo ejecutivo.

El punto de quiebre llegó en 2010, cuando intentó comprar un medicamento recetado y se encontró con precios extremadamente dispares según la farmacia. Al buscar una comparación clara, descubrió que no existía una plataforma que reuniera precios, descuentos y alternativas accesibles para los pacientes. Esa experiencia personal fue el disparador de GoodRx, que fundó en 2011 junto a Trevor Bezdek y Scott Marlette.

La empresa se enfocó en algo concreto: mostrar el precio real de los medicamentos en distintas farmacias y ofrecer cupones gratuitos que permitieran pagar menos, incluso sin seguro médico. El modelo creció rápidamente y comenzó a generar ingresos a través de acuerdos con farmacias y servicios de telemedicina, mientras su sitio y su aplicación alcanzaban millones de usuarios mensuales en todo Estados Unidos.

El crecimiento sostenido llevó a GoodRx a recibir valuaciones multimillonarias en rondas privadas y, finalmente, a salir a bolsa en 2020 con una capitalización que llegó a los miles de millones de dólares. Como cofundador y accionista relevante, Hirsch convirtió esa expansión en el núcleo de su fortuna. Miles de millones: el patrimonio de Doug Hirsch El patrimonio neto de Doug Hirsch está estimado en 2 mil millones de dólares, gracias a su rol como fundador de GoodRx, compañía con la cual logró superar sus ingresos como vicepresidente de Facebook y que lo colocó como uno de los empresarios más exitosos de su sector. También se ha enfocado en labores filantrópicas, especialmente en el área de la salud. Impulsó la democratización del acceso a la misma y apoyó diversas causas de justicia social, en particular vinculadas a la salud mental. A través de GoodRx Helps también ayuda a comunidades marginadas de Estados Unidos, a las que les proporciona medicamentos gratuitos.

