El actor porno que asesinó a su novio multimillonario para heredar sus propiedades de lujo







El joven de 27 años cometió el crimen para quedarse con los bienes que había recibido su pareja en una herencia.

David Meza, el actor porno quien asesinó a un millonario por su fortuna.

Un caso de asesinato por herencia conmocionó a las autoridades de California y México. David Enrique Meza, un actor porno de 27 años, que recibió cadena perpetua por el brutal crimen contra su pareja, Jake Clyde Merendino, un hombre de negocios texano de 52 años. El juicio reveló un plan premeditado para quedarse con los bienes de la víctima, que incluía un condominio de lujo en Rosarito, México, valorado en casi $300.000.

El homicidio ocurrió en mayo de 2015, cuando Meza apuñaló a Merendino 24 veces y le cortó la garganta antes de arrojar su cuerpo en un barranco cerca de la carretera entre Rosarito y Ensenada. Las pruebas demostraron que Meza falsificó un testamento para heredar las propiedades de su víctima, incluyendo un reloj Rolex de $15.000 y otros objetos de valor que desaparecieron después del crimen.

Jake Merendino victima de David Meza Jake Merendino victima de David Meza David Enrique Meza, el actor porno que asesinó a su pareja David Enrique Meza mantenía una doble vida. Mientras sostenía una relación con Merendino, también tenía una pareja embarazada en San Diego, Taylor Marie Langston, quien fue cómplice en el encubrimiento del crimen. Ambos fueron acusados de conspiración para obstruir la Justicia, aunque Langston recibió una condena menor por su participación.

Meza y Merendino se conocieron en 2013 a través de un sitio web. La relación se extendió por dos años, durante los cuales Merendino invirtió en regalos costosos para Meza, incluyendo autos de lujo, una motocicleta y viajes. Sin embargo, el motivo del crimen fue tratar de heredar el patrimonio de Merendino, que incluía un condominio frente al mar comprado días antes del asesinato.

El juicio federal en San Diego reveló que Meza cruzó la frontera hacia Estados Unidos en motocicleta, horas después del crimen. Las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Merendino en un acantilado, con múltiples heridas de arma blanca y signos de una lucha violenta. Aunque Meza intentó crear una coartada falsa, los registros telefónicos y testimonios lo vincularon directamente con el asesinato.

Quién era Jake Clyde Merendino Jake Clyde Merendino era un hombre de negocios retirado originario de Texas, con una fortuna que incluía propiedades, vehículos de lujo y joyas. Conoció a Meza a través de un anuncio en línea y mantuvo una relación de dos años, durante los cuales le brindó apoyo económico y regalos costosos. Merendino planeaba mudarse definitivamente a México y compartió con Meza la compra de un condominio en Rosarito. Sin embargo, desconocía la doble vida de su pareja, quien también mantenía una relación con Langston. El 2 de mayo de 2015, Merendino desapareció después de salir a ayudar a Meza, quien simuló un problema con su motocicleta. Su cuerpo fue hallado horas después en un barranco cercano a la carretera, con heridas compatibles con un ataque brutal. El juez federal Jeffrey T. Miller calificó el crimen como un "acto inhumano y depravado", motivado por el deseo de heredar la fortuna de Merendino. Meza fue declarado culpable de violencia doméstica interestatal con resultado de muerte y conspiración para obstruir la justicia, mientras que Langston cumplió una condena por encubrimiento. El caso quedó cerrado con una sentencia de cadena perpetua para Meza, quien nunca mostró remordimiento por el crimen.

Temas Millones

México

asesino