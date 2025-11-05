Plazo fijo: cuánto gano si deposito $300.000 de mi sueldo a 30 días







Conocé la cantidad de intereses que conseguirás al ingresar dicho monto con las tasas de interés actuales.

Hoy, 5 de noviembre, la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación es del 33%. Depositphotos

Durante los últimos días, las tasas de interés de los plazos fijos sufrieron una importante caída, lo que significó que el promedio actual se encuentre entre el 30% y el 35%. Aunque esto puede significar una baja en los rendimientos, todavía son de las herramientas más elegidas a la hora de preservar dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de la caída, el Banco Nación se mantiene como una de las entidades más fuertes y convenientes, gracias a sus altas tasas. Esta ofrece un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias obtenidas con cualquier plazo y monto. A raíz de ello, te mostramos cuánto ganarás al depositar $300.000 por 30 días.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo: cuánto gano si invierto $300.000 a 30 días Según el simulador del BNA, al ingresar $300.000 por 30 días en los plazos fijos electrónicos, encontrados en el homebanking o en la app del banco, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 33%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanzará el 38,49%. De esta manera, se ganarán $8.136,99 en intereses y se obtendrá un total de $308.136,99.

Por otro lado, en el caso de los depósitos en sucursales, las tasas son menores. La TNA equivaldrá al 29,50%, mientras que la TEA será del 33,84% al depositar dicho monto a 30 días. De esta manera, se conseguirán $7.273,97 y un total de $307.273,97 al finalizar el período.

Sin importar que las tasas se encuentren más bajas que las últimas semanas, los plazos fijos electrónicos todavía son la opción más rentable para resguardar y aumentar los ahorros. Esto se debe a que las entidades financieras establecen porcentajes más altos en ellos con el objetivo de promover las operaciones digitales.