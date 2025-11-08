Plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.500.000 a 30 días con las nuevas tasas







El promedio de tasas se posicionó entre el 24% y el 33%, lo que significó una fuerte baja frente a la semana pasada.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece las tasas de interés de los plazos fijos. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las opciones más elegidas por clientes bancarios para preservar su dinero en tiempos de incertidumbre económica. Durante los últimos días, las tasas de interés sufrieron una fuerte caída, lo que implicó que el promedio se encuentre entre el 24% y el 33%.

Entre estos valores, las tasas del Banco Nación cuentan con los porcentajes más altos, por lo que es de las entidades financieras más elegidas. Esta ofrece un simulador online de plazos fijos en el que se pueden calcular las ganancias obtenidas a partir de cualquier monto y período.

Es por ello que te revelamos cuánto ganarás al invertir $1.500.000 durante 30 días en sus plazos fijos.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en noviembre: cuánto gano si invierto $1.500.000 a 30 días Según el simulador del BNA, al depositar dicho monto por 30 días en los plazos encontrados en sus sucursales, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 29,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanzará el 33,84%. Por ello, se obtendrán $36.369,86 en intereses y un total de $1.536.369,86 al finalizar el periodo.

Por otro lado, al invertir en los plazos fijos electrónicos del banco, los valores finales son mucho más altos. Esto se debe a que las entidades financieras establecen tasas de interés más altas en ellos para promover las operaciones digitales. Debido a esto, al depositar los $1.500.000 en el período establecido, la TNA equivaldrá al 33% y la TEA, al 38,49%.

A partir de estos porcentajes, se obtendrán $40.684,93 en intereses al terminar el plazo. Esto implica que la inversión inicial aumentará a los $1.540.684,93, lo que marca una gran diferencia frente a los plazos fijos presenciales.