Tasas de plazo fijo en baja: cuánto gano si deposito $500.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de manera online o en sucursal, con mejores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período, brindando previsibilidad. Ámbito

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro elegidas por los argentinos. Sin embargo, en los primeros días de noviembre 2025, las tasas de interés de las entidades bancarias volvieron a bajar.

El Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial como de forma electrónica a través del home banking o la app móvil.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $500.000 en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $500.000 a 30 días en noviembre de 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 29,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Con estas condiciones, contarás con $12.123,29 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $512.123,29.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la aplicación oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 33% y una TEA del 38,49%, lo que permite obtener $13.561,64 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $513.561,64. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.