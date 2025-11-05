Una startup de servicios financieros para pymes que fundaron alumnos del ITBA entró en el radar del Banco Nación

En base a experiencias de amigos y familiares, Cresium desarrolló una cuenta inteligente que optimiza la gestión financiera y reduce pérdidas. Ganó el premio a la Innovación con impacto.

Cresium ganó el premio a la Innovación con impacto que otorgan la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina.

Cresium es una startup fundada en 2024, cuando dos compañeros de estudios en el ITBA decidieron dar vía libre a su vocación de emprendedores para fundar una fintech con un objetivo claro: convertirse en un banco digital específico para pequeñas y medianas empresas en Argentina.

A partir de conocer de primera mano por testimonios de amigos y familiares los problemas financieros de las pymes, Lorenzo Sacerdotti y Benjamín Durruty , idearon una plataforma para ayudar a resolver esos inconvenientes.

A ellos se sumó Maximiliano Sánchez como el socio que hizo el aporte tecnológico, aprovechando su experiencia en la fintech Belo. El equipo inicial se completó con Ignacio Klyver , el cuarto mosquetero, como encargado de producto.

Básicamente, la propuesta de Cresium consiste en ofrecer cuentas digitales empresariales gratuitas , de apertura rápida (en menos de 24 horas) y un conjunto de herramientas inteligentes para gestión financiera , ahorro e inversión automatizada . Así vieron la posibilidad de generar un negocio en un segmento sub­atendido por el sistema bancario tradicional.

La génesis de Cresium tiene sus raíces en el paso de sus fundadores por ambientes académicos y emprendedores. Sacerdotti cuenta que creció en un entorno donde los negocios y la gestión financiera estaban presentes desde temprano: su madre fundó la marca de ropa infantil Grisino y su padre estaba vinculado al mundo financiero, lo que lo llevó a interesarse por el emprendimiento y los negocios.

Durante sus estudios en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) desarrolló una tesis sobre “Diagnóstico Empresarial” y observó las dificultades que tenían muchas PyMEs para gestionar sus finanzas y enfocarse en el crecimiento cuando buena parte de sus recursos debían destinarse a tareas operativas.

Por su parte, Benjamín Durruty -también egresado de ITBA- aportó experiencia en el mercado financiero, en Bolsa, lo que le permitió comprender flujos de caja, estructura de costos y las limitaciones que enfrentan las empresas para acceder a servicios eficientes de tesorería.

Sánchez, con experiencia en empresas de tecnología, tomó a su cargo la arquitectura de la plataforma digital de Cresium, completando junto a Sacerdotti y Durruty un equipo fundacional con perfiles complementarios: visión de producto, conocimiento financiero y capacidad tecnológica.

La automatización de procesos como llave del crecimiento

La idea original arrancó como una consultoría financiera: los fundadores entrevistaban a pymes, realizaban diagnósticos personalizados sobre gestión de flujo de caja y tiempo documental, y detectaron una recurrente falencia: muchas empresas pequeñas dedicaban demasiado tiempo a tareas administrativas y operativas que podían automatizarse, perdiendo infinidad de horas que podrían dedicarse al crecimiento.

A partir de ese diagnóstico comenzaron a imaginar un producto digital más escalable: una “cuenta inteligente” para empresas que combinara apertura ultrarrápida, tarifas nulas o reducidas y funcionalidades de automatización, inversión y proyección de flujos.

Según los fundadores, el nombre Cresium proviene del latín crescere, que significa “crecer”, reflejando su misión de ayudar a las empresas a enfocarse en crecer en lugar de gestionar procesos internos.

En el año de su fundación, 2024, Cresium logró levantar una inversión inicial de más de u$s300.000, un monto que les permitió desarrollar la plataforma, incorporar al equipo tecnológico, avanzar con su producto mínimo viable e iniciar su trayectoria comercial.

Con esta base y convicción de que las pymes son un mercado clave pero poco atendido, comenzaron a desplegar su propuesta: cuentas digitales gratuitas para empresas, procesos de apertura online ágiles, dashboards de gestión, automatización de pagos, inversiones automáticas de excedentes de caja, y herramientas de proyección financiera.

La propuesta de valor de Cresium se sitúa en un punto de fricción que muchas empresas medianas y pequeñas no logran resolver: la banca tradicional les exige trámites engorrosos, costos elevados o mínima digitalización; muchas fintech se enfocan en consumidores individuales.

En cambio, Cresium apunta al segmento B2B y ofrece servicios que, hasta hace poco tiempo, resultaban poco disponibles o poco adaptados para las pymes locales.

Al brindar cuentas sin costo, abrirlas en menos de 24 horas y ofrecer paneles con previsión financiera, automatización de pagos y ahorro/inversión, la empresa se posicionó rápidamente como un actor a tener en cuenta en su segmento.

Cresium ya gestiona operaciones de más de 165 clientes en etapas iniciales y proyecta ampliar ese número hacia fines de 2025, con la vista puesta también en el lanzamiento de nuevos productos y posible expansión regional hacia Chile, Perú y Colombia en 2026.

Un premio a la innovación con impacto

Fue precisamente en este contexto de aceleración y visibilidad que la empresa recibió a fines de octubre un reconocimiento que marcará un antes y un después en su camino.

La Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina anunciaron a Cresium como ganadora del “Premio a la Innovación con Impacto 2025”. Con ello, Cresium obtuvo un premio de u$s10.000, acceso a mentorías estratégicas de la red Endeavor y vinculaciones comerciales concretas mediante la red del Banco Nación.

Este último elemento implica ingresar al radar del Banco Nación -el más grande del sistema financiero argentino- como socio potencial para ofrecer soluciones financieras digitales en base a tecnologías de última generación.

En ese sentido, Mariana Galante, directora de la Fundación Banco Nación, comentó: “Desde la Fundación Banco Nación impulsamos la cultura del trabajo porque creemos que es el motor más poderoso del crecimiento y el desarrollo. Este premio tiene un doble valor: reconocer el talento emprendedor y al mismo tiempo tender puentes de conexión con el banco. Las startups aportan algo fundamental -dinamismo, velocidad, flexibilidad e innovación- y abrir al banco a este ecosistema es parte del camino hacia la modernidad que estamos transitando”.

El programa del premio selecciona a empresas tecnológicas que promueven el desarrollo económico y social del país, con foco en inclusión financiera, agrotech y empleabilidad.

En esta edición, además de Cresium, fueron finalistas startups como Autonomy, Tributo Simple, The Flock, Sylvarum, Wiagro, Wapi Firma y Go Cuotas, que expusieron sus proyectos ante un jurado conformado por representantes de la Fundación Banco Nación, del Banco Nación, de Endeavor Argentina y del ecosistema emprendedor.

El jurado destacó en Cresium su propuesta innovadora, su escalabilidad potencial y su impacto positivo en la economía real, especialmente en relación con la gestión financiera de las pymes.

Además valoró su modelo B2B, que “resuelve un problema clave: la falta de soluciones financieras ágiles para pequeñas y medianas empresas”.

Tras recibir el premio, Sacerdotti declaró: “Este reconocimiento es una estrellita más dentro de todo lo que venimos construyendo. Buscamos realmente innovar financieramente y resolver los problemas que viven las pymes en su día a día. Nos encantaría poder hacer algo junto al Banco Nación para seguir generando productos financieros accesibles para todo el mercado pyme argentino”.