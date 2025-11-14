"El conjuro 4: los últimos ritos" llega a HBO Max: cuándo se estrena







La película pone fin a una de las principales franquicias de terror de los últimos años, que ya ha recaudado más de 2000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

La cuarta entrega de la saga llega al streaming.

El último capítulo de la saga de El Conjuro llega por fin a HBO Max. La película es dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves y producida por los creadores de la franquicia James Wan y Peter Safran.

El conjuro 4: los últimos ritos se estrenará en la plataforma el 21 de noviembre como parte del sello Del Cine a HBO Max, responsable de llevar los principales estrenos cinematográficos al streaming.

De qué trata El conjuro 4: los últimos ritos El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

Más terror en HBO Max Con la llegada de la película al streaming, HBO Max refuerza su catálogo de títulos de terror, que incluye películas y series de renombre de uno de los géneros más queridos por el público. IT: Bienvenidos a Derry, la nueva producción original de HBO Max, fue el lanzamiento más reciente: la serie cuenta la historia del payaso Pennywise antes de los acontecimientos de las películas de IT, también disponibles en el servicio.