Banco Provincia y La Bancaria firmaron un acuerdo para fortalecer el empleo y la red de sucursales + Agregar ámbito en









La entidad bonaerense y el gremio bancario acordaron la incorporación de personal contratado a planta permanente, nuevas mesas de trabajo y la compra de equipamiento tecnológico para la red comercial. El convenio fue firmado por Juan Cuattromo y Sergio Palazzo.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El Banco Provincia y la Asociación Bancaria firmaron un nuevo acuerdo para avanzar en una agenda común de defensa del empleo, ampliación de derechos y fortalecimiento de la banca pública, en un contexto en el que parte del sistema financiero atraviesa procesos de ajuste, cierre de sucursales y reducción de puestos de trabajo.

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El acta fue firmada por el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; y representantes de la Comisión Gremial Interna. El convenio contempla la incorporación a planta permanente del personal contratado, acciones de inclusión laboral, políticas de género y diversidad, compra de equipamiento tecnológico para la red comercial y la puesta en marcha de mesas de trabajo sobre recursos humanos, créditos, seguridad e higiene, reglamento de disciplina y condiciones laborales.

“Mientras gran parte del sistema financiero se retira, en Banco Provincia seguimos demostrando que hay otro camino posible”, afirmó Cuattromo. Y agregó: “Este acuerdo refleja una convicción profunda: defender la banca pública también es defender el empleo, promover la inclusión y seguir construyendo una institución cercana a las y los bonaerenses”.

Los principales puntos del acuerdo Entre los puntos centrales, el acuerdo prevé la incorporación a planta permanente de personal contratado que cumpla con los requisitos establecidos, la continuidad de políticas de ingreso vinculadas a situaciones protegidas por convenio colectivo, el fortalecimiento de la inclusión de personas con discapacidad y la profundización de acciones en materia de género y diversidad.

Además, Banco Provincia avanzará con la adquisición de aproximadamente 2.300 dispositivos tecnológicos destinados a la red comercial, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los clientes.

Por su parte, Palazzo sostuvo que “siempre es importante lograr resolver a través del diálogo situaciones laborales que se presentan a diario”. En esa línea, destacó que con este acuerdo “estamos dando pasos hacia adelante en temas de agenda que se venían tratando”. Banca pública, empleo y presencia territorial Desde Banco Provincia remarcaron que el acuerdo se inscribe en una política orientada a preservar el empleo, sostener la presencia territorial y fortalecer los canales de atención para sus más de 10 millones de clientes. La entidad también destacó que lleva adelante el plan de modernización edilicia más importante de su historia, con obras de construcción, ampliación y remodelación de sucursales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. “Creemos firmemente en la banca pública y en que sus trabajadores son actores principales para poner esa banca al servicio de la producción, el crecimiento y el empleo”, afirmó Palazzo. El dirigente gremial también remarcó la “decisión política” del gobernador Axel Kicillof y de las autoridades del banco para “encontrar soluciones a los problemas de los trabajadores”.