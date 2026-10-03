La piedra catamarqueña que genera $1.500 millones y busca convertirse en Piedra Nacional

El mineral se convirtió en una de las piezas más valiosas de la producción catamarqueña y ahora busca sumar un reconocimiento a nivel nacional.

La rodocrosita ocupa un lugar central en la minería de Catamarca y también se convirtió en uno de sus minerales más reconocidos.

En el mercado de los minerales, no todas las piedras valen lo mismo. El color, la calidad, la rareza y el uso que puedan tener hacen que algunas alcancen precios muy altos. En ese mundo aparece una piedra argentina que durante 2025 generó ventas por más de $1.500 millones.

La protagonista es la rodocrosita , más conocida como Rosa del Inca , un mineral extraído en Catamarca que ahora busca convertirse en Piedra Nacional . Su lugar dentro de este mercado permite entender porqué despertó interés mucho más allá de la provincia.

Durante 2025 se extrajeron poco más de 50.000 kilos de rodocrosita en Catamarca . De ese total, alrededor del 70% reunió las condiciones necesarias para ser comercializado.

Buena parte de la rodocrosita que se extrae en Catamarca termina en mercados de Asia y Europa.

Una parte importante terminó fuera de la Argentina. Asia y Europa aparecen entre los principales destinos de una producción que superó los $1.500 millones en ventas a lo largo del año.

La actividad tiene uno de sus principales centros en Minas Capillitas, al norte de Andalgalá. Allí funciona uno de los pocos yacimientos importantes de rodocrosita a nivel mundial y existen antecedentes de exportaciones hacia Estados Unidos, Europa y distintos países asiáticos.

Ese peso comercial acompaña el avance de la iniciativa que busca reconocer oficialmente a la Rosa del Inca. Las comisiones de Legislación General y Minería de Diputados emitieron dictamen el 29 de septiembre y el texto quedó en condiciones de continuar su tratamiento parlamentario.

Impulso económico para Catamarca: trazabilidad y aumento del valor comercial

La propuesta no apunta solamente a sumar un reconocimiento para la rodocrosita. Durante el tratamiento en comisión también se planteó que la declaración podría mejorar la trazabilidad de la piedra y elevar su valor de comercialización.

Ese punto cobra importancia para una actividad que involucra a productores, artesanos y orfebres de la provincia. Parte de lo extraído se vende como mineral en bruto, mientras otra porción se trabaja dentro de Catamarca antes de llegar a distintos canales de venta.

El proyecto avanza junto con otra iniciativa para declarar al departamento de Andalgalá como Capital Nacional de la Rosa del Inca. Ambos fueron tratados de manera conjunta y recibieron dictamen con modificaciones en la Cámara de Diputados.

El reconocimiento también busca darle mayor visibilidad a la actividad y favorecer el turismo geológico. Para Catamarca, alrededor de la piedra conviven la producción, la comercialización, el trabajo artesanal y el papel que ocupa Andalgalá dentro de esa cadena.

Del yacimiento a la joyería internacional: cuáles son los usos principales del mineral

La rodocrosita tiene varios destinos después de su extracción. Uno de los principales es la joyería, donde su color rosado permite utilizarla en distintas piezas y diseños. También se emplea con fines ornamentales y como materia prima para trabajos de orfebrería.

No toda termina convertida en una joya. Algunos ejemplares son buscados directamente por coleccionistas, otro de los destinos que sostienen la demanda de la Rosa del Inca fuera de la Argentina.

Su tonalidad característica está relacionada con su composición como carbonato de manganeso. En sus formas más puras presenta colores que van del rosado intenso al púrpura, mientras que otras piezas muestran bandas con diferentes tonos.

Esa variedad abre usos que van desde trabajos artesanales hasta ejemplares destinados a compradores internacionales. La producción de Minas Capillitas encontró así distintos destinos en varios continentes.